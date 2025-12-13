Servicetekniker
2025-12-13
Servicetekniker
Lindinvent söker nu en servicetekniker som vill utvecklas inom fastighetsautomation, driftoptimering och teknisk service i moderna och energieffektiva fastigheter. Hos oss får du arbeta i en innovativ och hållbarhetsdriven organisation där vi kombinerar avancerad automationsteknik med högkvalitativ service. Vi ligger i teknisk framkant och arbetar varje dag för att skapa smarta, resurseffektiva och hållbara fastigheter - ett arbete som gör skillnad både för människor och för miljön.
Rollen Som servicetekniker hos Lindinvent får du en självständig och utvecklande roll där du blir en central del i att säkerställa driftsäkra och optimerade system hos våra kunder. Du arbetar nära kollegor och projektledare, men driver dina serviceuppdrag med stort eget ansvar.
Rollen innebär att du genomför service, kontroller, felsökning och reparationer av våra produkter och lösningar inom behovsstyrd ventilation och fastighetsautomation. Du arbetar både i nyproducerade och befintliga fastigheter, där du ansvarar för driftsättning, injustering och optimering av våra system. Genom noggrann dokumentation, god planering och nära dialog med kund säkerställer du att anläggningarna fungerar effektivt och levererar en hög inomhusmiljökvalitet.
Som en viktig kontaktperson ute på fältet är du också med och skapar långsiktiga kundrelationer. Du lyssnar in kundens behov, identifierar förbättringsmöjligheter och bidrar till att våra lösningar fortsätter att hålla hög kvalitet under hela sin livscykel.
Arbetsuppgifter I rollen som servicetekniker kommer du bland annat att:
Självständigt planera, driva och genomföra serviceuppdrag.
Utföra kontroller, felsökning, rutinunderhåll och reparationer av våra produkter.
Ansvara för driftsättning, injustering och driftoptimering av våra system inom fastighetsautomation och ventilation.
Arbeta i nära samråd med kunder, projektledare och kolleger
Dokumentera dina uppdrag i vårt arbetsorderhanteringssystem.
Hantera nyinstallationer i både nya och befintliga fastigheter.
Göra inköp av projektmaterial och hantera interna beställningar.
Upprätta och utvärdera kostnadsförslag för mindre serviceuppdrag.
Representera Lindinvent på ett professionellt sätt i alla kundmöten.
Du kommer vara placerad vid regionkontoret i Umeå och tillbringar huvuddelen av din arbetstid ute hos våra kunder i regionen.
Du som söker Vi söker dig som har en stark känsla för ansvar, struktur och kvalitet. Du trivs i en roll där du självständigt driver ditt arbete samtidigt som du kommunicerar tydligt och professionellt med kollegor, kunder och samarbetspartners. Du är lyhörd, lösningsorienterad och trygg i att möta olika typer av tekniska utmaningar.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasial utbildning med inriktning mot el, automation, drift/underhåll, data eller motsvarande.
Alternativt en YH-utbildning inom drift, VVS, automation, el, nätverk eller liknande.
3-5 års erfarenhet som servicetekniker eller från en liknande teknisk roll.
God förståelse för styr- och elsystem samt intresse för IT och fastighetsautomation.
Förmåga att läsa och tolka ritningar och flödesscheman.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av CAD.
Kunskap i CRM-system, gärna Lime.
Vad vi erbjuder dig Hos oss på Lindinvent kommer du arbeta med kompetenta kollegor som hjälper varandra. Vi har en familjär känsla i bolaget och alla arbetar som ett team. Du kommer få arbeta med produkter som bidrar till ett mer hållbart klimat. Våra produkter skapar en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där, samtidigt som stora mängder energi sparas. Du kommer få ett utvecklande och omväxlande arbete med frihet under ansvar i ett innovativt och intressant företag.
Då vi växer mycket kommer du också få en fantastisk möjlighet att vara med och påverka en spännande tillväxtresa på den svenska marknaden. Hos oss för du ta del av ett förmånspaket med arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, vinstdelning, sociala aktiviteter och en arbetsplats i fräscha och moderna lokaler med det bästa klimatet, som några av våra förmåner.
Du kommer vara placerad vid Lindinvents regionkontor i Göteborg och det kan förekomma resor i tjänsten till våra andra kontor. Vi har vårt huvudkontor i Lund och regionkontor i Stockholm, Umeå, Linköping, Oslo, Trondheim och Köpenhamn. Våra lösningar sitter i tusentals fastigheter som ägs av Vasakronan, Castellum, Fabege, Wihlborgs och Akademiska hus med flera. Exempel på byggnader är SEBs HK, Swedbanks HK, TeliaSoneras HK, ICAs HK, Rosenbad och Axis HK.
Ersättning
