Servicetekniker
2025-12-12
Är du en praktiskt lagd problemlösare som trivs ute på fältet och gillar att leverera förstklassig service till kunder? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Kylslaget har arbetat med luft-luftvärmepumpar sedan 2007 och är idag en etablerad aktör inom klimatsmarta lösningar för privatpersoner och företag. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en engagerad och driven servicetekniker som vill vara med och utveckla vår kundupplevelse.
Om rollenSom servicetekniker hos Kylslaget blir du en nyckelperson i vårt team. Du ansvarar för att:
Installera, felsöka, reparera och serva luftvärmepumpar hos våra kunder
Arbeta självständigt ute på fältet, med tryggheten i att alltid ha ett team som stöttar
Lösa problem direkt på plats och säkerställa bästa möjliga kundupplevelse
Hantera ett högt tempo och vara flexibel för några resor med övernattning varje månad
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Vallentuna, men arbetet utförs främst hos kunder runtom i regionen. Resor förekommer runt om i Sverige. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Arbetstid är heltid, dagtid måndag till fredag, och lön utgår i form av fast månadslön enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig
Ett engagerat team där gemenskap och laganda står i fokus
Möjlighet att utvecklas i yrkesrollen genom utbildningar och praktisk erfarenhet
En varierande arbetsvardag med stort eget ansvar
En trygg anställning i ett växande företag med klimatsmarta lösningar i fokus
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har erfarenhet från hantverksyrken eller liknande. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, lösningsorienterad och trivas i ett högt tempo.
Vi ser gärna att du:
Har hantverkarvana och gillar att jobba praktiskt
Är driven, ansvarstagande och van att arbeta självständigt
Har stark servicekänsla och förstår vikten av att skapa nöjda kunder
Har B-körkort
Ansökan och kontakt
Ansökan görs här via annonsen. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Kylslaget via e-post: matilda@kylslaget.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ersättning
