Servicetekniker
2025-09-01
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Dina arbetsuppgifter
Är du en problemlösare som älskar att skruva, felsöka och jobba med teknik? Då är du den vi söker!
Vi letar efter en engagerad servicetekniker som är redo för nya utmaningar. Hos vår kund kommer du att arbeta med installation, underhåll och felsökning av komplexa maskiner och system inom industrin. Du behöver inte ha erfarenhet från en specifik bransch, det viktigaste är att du har en stark teknisk bakgrund och ett intresse av problemlösning. Vi ser att du som söker har erfarenhet av felsökning och reparation från en teknisk roll. Du kan ha jobbat som servicetekniker, installatör, mekaniker eller liknande - vi värdesätter din kompetens mer än din specifika bransch.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6 månader med chans till en tillsvidareanställning direkt hos vår kund. Skift kan förekomma. Tjänsten kan komma att tillsättas löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor når du konsultchef Fanny Lindgren via fanny.lindgren@randstad.se
.
Ansvarsområden
Mekaniska, elektriska, pneumatiska och digitala styrsystem ingår i arbetsuppgifterna.
Felsökning av olika styrsystem och genomföra tekniska undersökningar
Ritningsläsning Kvalifikationer
Utbildning eller erfarenhet från liknande roller som servicetekniker, mekaniker eller annan typ av felsökning
Flytande i både svenska och engelska Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
