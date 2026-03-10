Servicetekniker
Randstad AB / Kundservicejobb / Luleå Visa alla kundservicejobb i Luleå
2026-03-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Är du en tekniskt intresserad problemlösare som trivs i en varierad vardag? Vi söker nu en Servicetekniker till en stabil och framåtlutad kund i Luleå som erbjuder marknadens främsta maskiner och utrustning!
Som Servicetekniker blir du en nyckelperson i att säkerställa att hyresparken håller högsta kvalitet. Du ansvarar för att maskiner och utrustning fungerar felfritt, är säkra och redo för nästa kund. Rollen är varierad och innefattar allt från praktiskt underhåll och reparationer till kundkontakt och digital administration. Du arbetar i en miljö där säkerhet, effektivitet och laganda står i centrum.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Tjänsten är på heltid i 6 månader med mycket goda chanser till fortsatt anställning. Start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Enbom, Talent manager, sandra.enbom@randstad.se
.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Utföra funktions- och returkontroller av maskiner och produkter.
Genomföra lättare reparationer och löpande underhåll.
Ge teknisk support och rådgivning till kunder och kollegor vid felsökning eller handhavandefrågor.
Registrera serviceordrar i affärssystemet samt hantera inköp av reservdelar och kontering.
Ansvara för att dokumentation och protokoll är korrekta och uppdaterade.
Vid behov stötta teamet med lastning och lossning av maskiner.
Aktivt bidra till förbättringsarbete och en säker arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare med ett stort intresse för att hjälpa andra. Du är noggrann, uppmärksam på detaljer och trivs med att arbeta systematiskt efter givna instruktioner. Då rollen innebär många kontaktytor värdesätter vi din samarbetsförmåga och din positiva attityd till både kunder och kollegor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Vana från praktiskt arbete
Erfarenhet av liknande arbete som mekaniker eller servicetekniker är meriterande.
Social och framåt
Du är bekväm med att arbeta i digitala system och har goda kunskaper i Officepaketet.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift för dokumentation och kundkontakt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/3728c9e1-c7ac-486f-8501-e904f29cc207
Björkskataleden 106c (visa karta
)
973 47 LULEÅ Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9788104