Servicetekniker
2025-08-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
Vi ser fram emot din ansökan!
Ravema växer hela tiden och vi förstärker nu med Servicetekniker i Umeå till vårt utbud av Mazak CNC- maskiner.
Din roll
Hos oss får du möjligheten att arbeta självständigt med att lösa uppgifter inom mekanik, elektronik och skärande bearbetning. Reparationer, installationer och service är dina huvudsakliga arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-08-28Profil
Är du utbildad mekaniker eller elektriker som har ett stort intresse för teknik? Har du arbetat med reparation eller service? Är du en person som trivs ute på resande fot?
Vi söker dig som är effektiv, strukturerad och har en god social kompetens. Du har ett positivt och lösningsorienterat synsätt och bidrar alltid med ett gott humör, även under stunder av tidspress. Du utgår ifrån hemadressen och har såväl möjligheten samt viljan att resa då det är en förutsättning för att kunna utföra arbetet. Du som söker har gärna:
• Teknisk utbildning
• Produktionsteknisk erfarenhet
• Mekanisk reparationserfarenhet
• Språkkunskaper i engelska
• Datorvana
• Kunskaper inom el- och styrsystem
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort egenansvar och möjligheter att utvecklas.
Ravema är en värdestyrd organisation som jobbar aktivt och målinriktat för att behålla sin starka position som en attraktiv arbetsgivare. Du får både intern och extern utbildning samtidigt som du blir en del av ett härligt gäng på Ravema. Vi bygger våra relationer och affärer på vår värdegrund; Förtroende, Engagemang och Hållbarhet.
Vill du bli en av oss? Skicka då snarast in din ansökan med CV och personligt brev tillkarriar@ravema.se
För mer information om tjänsten kontakta Servicechef Emil Markefors på telefon 0370-489 83. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
