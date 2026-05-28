Servicerådgivare
Holmgrens Bil AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-05-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmgrens Bil AB i Jönköping
, Nässjö
, Vetlanda
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
"Vi bryr oss" är vår värdegrund och den genomsyrar allt vi gör på Holmgrens Fritid. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är Glädje, Respekt, Ansvar och Sparsamhet.
Holmgrens Fritid är en av Sveriges största handlare av fritidsfordon och en del av Holmgrens Group. Vi finns i Jönköping samt i Växjö, Värnamo och Västervik. Vi erbjuder både nya och begagnade husbilar och husvagnar och våra verkstäder utför service, felsökning, tester och skadereparationer.
Om jobbet Som servicerådgivare hos oss får du med driv och engagemang hjälpa våra kunder till ett tryggare liv med sina fritidsfordon. Tillsammans med dina kollegor skapar du en atmosfär i vår kundmottagning som imponerar på våra kunder!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sälja in, administrera och fakturera verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör
Behjälplig med verkstadsplanering
Leveransplanering av sålda objekt
Hantera garantier och försäkringsärenden (Cabas)
Planera så att kollegorna i verkstaden har rätt delar för sina arbeten
Inbytestester, fukttester och enklare servicejobb kan förekomma
Under våren och sommaren, som är vår högsäsong, har vi en hög efterfrågan, stort kundflöde och många affärer på samtliga avdelningar. Bästa tänkbara service, bra stämning och ett glatt humör genomsyrar vårt företag och det är viktigt att dessa egenskaper behålls även under högsäsong. Hos oss är du inte bara en medarbetare och kollega utan även en ambassadör för vårt varumärke.
Om dig Du bygger goda relationer och har en förmåga att finna rätt lösningar för kunden. Med eget driv och positiv energi skapar du arbetsglädje och du kan jobba både självständigt och i team.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en roll med kundbemötande och administrativa arbetsuppgifter. Du gillar varierande arbetsdagar och kan hantera oväntade situationer med lösningsfokus. Du har en god struktur och vana av att arbeta i flera olika system dagligen.
Tjänsten är på heltid och en tillsvidaretjänst och inleds med sex månaders provanställning. B-körkort är ett krav.
Ansökan Sista ansökningsdatum är 21 juni 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Mats Hultgren via mats.hultgren@holmgrensfritid.se
036-341462
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7794004-2023339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620), https://holmgrensbil.teamtailor.com
Öggestorp 14 (visa karta
)
561 62 TENHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmgrens Bil Jobbnummer
9933800