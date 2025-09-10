Servicerådgivare
2025-09-10
Vill du bli en del av ett framgångsrikt team och få möjligheten att jobba med den senaste tekniken? Atteviks Bil AB och Volkswagen i Ljungby söker nu en Servicerådgivare.
I rollen som Servicerådgivare kommer du att arbeta i fronten med mottagning och utlämning av bil, skapande av arbetsorder, sammanställning av arbetsorder, garantiavveckling och övrig administration. Din dag kommer att vara varierande med många möten med kunder i en tempofylld miljö där toppservice mot våra kunder är nyckelordet.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för service, är noggrann och klurig. Du har ett starkt engagemang, är lösningsfokuserad och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo.
Vi ser att du är analytisk, engagerad och strukturerad. Du har några års erfarenhet av administration inom liknande frågor, samt har god administrativ förmåga och datavana.
Har du erfarenhet från bilbranschen och kännedom av våra system; Automaster och Elsa Pro är det ett plus men inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från någon form av serviceyrke och det är viktigt att du har god förståelse för vikten av god service och bra kundbemötande.
Du bör ha en god administrativ förmåga och teknisk förståelse. Tidigare erfarenhet från service och bilbranschen är meriterande. Vi ser gärna att du är van att arbeta såväl självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
B-körkort och god datorvana är ett krav.
Varför jobba hos Atteviks?
Hos oss får du jobba med de modernaste varumärkena inom fordonsindustrin, tillsammans med ett engagerat team som alltid tar ansvar och strävar efter framgång.
Som medarbetare hos Atteviks får du tillgång till en rad förmåner som kollektivavtalade pensioner och försäkringar, friskvårdsbidrag, Benify, personalrabatter, regelbundna hälsoundersökningar och du går kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen Group.
Redo att bli en del av vårt lag? Skicka in din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atteviksgruppen AB
(org.nr 556213-0400), https://www.atteviks.se/
Kungsgatan 66 (visa karta
)
341 32 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atteviks Bil AB Kontakt
Verkstadschef
Torbjörn Karlsson torbjorn.karlsson@atteviks.se +4637226790 Jobbnummer
