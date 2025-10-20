Servicepersonal - Lund
Vill du vara med och bygga upp vår verksamhet?
Vi söker dig som tycker om att hjälpa äldre, och ge dem en god service. Ditt arbete utgörs främst av att städa hos våra vårdtagare och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av städarbete. Personlig lämplighet, bra samarbetsförmåga är viktiga egenskaper hos vår personal. Du behöver behärska det svenska språket i tal och något även i skrift. det är en tillgång om du kan fler språk.
Är du engagerad och tycker ditt arbete med andra människor ger dig ett värde? Då är du välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2025-10-20Om företaget
Abello hemtjänst - vi är en pålitlig hemtjänst som ger stöd enligt biståndsbeslut från kommunen. Utöver hemtjänst levererar vi hemsjukvård och hushållsnära tjänster. Vi samarbetar i team - vi utvecklas tillsammans och arbetar mot gemensamma mål. Din delaktighet och ditt engagemang tas tillvara hos oss. Mångfald är en styrka som genomsyrar bemötande, mat/måltider, socialt sammanhang och språk. Hos oss får du kompetensutveckling och kan bidra med dina kunskaper. Abello arbetar för kontinuerlig kunskapsutveckling och regelbunden handledning för alla medarbetare. Verksamheten bedrivs nära kunden vilket ger stor möjlighet att påverka, så det blir trygg och säker vård utifrån deras behov.
Om dig
Du har ett varmt hjärta och ett stort engagemang, tycker om utmaningar och brinner för att arbeta med människor i behov av stöd. I hemtjänsten jobbar vi hemma hos våra kunder, det är din arbetsplats men först och främst deras hem, där du visar respekt. Du följer individuell genomförandeplan, kan arbeta självständigt men även vara en i gruppen. Såklart är du serviceinriktad och ansvarsfull.Arbetsuppgifter
Just nu söker vi servicepersonal till vår enheter i Lund. Det huvudsakliga uppdraget som servicepersonal inom Abello hemtjänst innebär för dig att:
ha ett professionellt förhållningssätt mot vårdtagaren, god kvalitet i service och bemötande.
vara flexibel och utvecklingsinriktad.
ta eget ansvar och ha förmåga att samarbeta.
du ska vara duktig på att städa effektivt och hålla en mindre men god ton mot vårdtagaren.
I dina arbetsuppgifter ingår framför allt städning, men det kan även innehålla tvätt, inköp, hjälp med måltider, etc.Profil
Körkort B, krav, bra om du också kan cykla.
Meriterande om du har erfarenhet av städ sedan tidigare.
Just nu behöver vi endast kvinnlig personal då våra vårdtagare begärt kvinnlig personal till detta schema.Ersättning
Tjänsten som erbjuds är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning.Övrig information
Du får friskvårdsbidrag. Så ansöker du
