Serviceinriktad ordersupport
OIO Väst AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-12-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Brinner du för kundservice och vill vara med och forma ett växande företag där kvalitet, samarbete och engagemang står i centrum? Vi söker nu en noggrann och driven kollega till vårt team, någon som vill göra skillnad för våra kunder varje dag och tillsammans med oss skapa framgång.
Om rollenI rollen som ordersupport blir du den första kontakten för kunderna. Du hanterar inkommande samtal, registrerar serviceanmälningar, assisterar med beställningar och säkerställer att ärenden rapporteras korrekt inom organisationen. Din roll är central och varierad, vilket ser till att våra kunder känner sig uppmärksammade och får en service av hög kvalitet.
Du kommer arbeta tätt tillsammans med tekniker, säljare och andra kollegor inom serviceorganisationen. Ena dagen kan innebära att du följer upp en kundleverans, nästa att du koordinerar en serviceinsats eller hanterar ett ärende.
Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter en inkluderande kultur, gemensamma mål och ett öppet klimat där idéer uppskattas och välkomnas.
Vi söker dig somTrivs med att kommunicera med människor och är problemlösningsinriktad.
Är strukturerad, serviceorienterad och noggrann.
Har lätt för att lära dig nya system och rutiner.
Tycker om att arbeta i ett högt tempo och ha många kontaktpunkter.
Tidigare erfarenhet från kundservice eller administration är meriterande. Men viktigast är din inställning; vi lär gärna upp rätt kandidat!
Om anställningenPlacering: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Februari 2026
Lön: Fast månadslön
Detta är en direktrekrytering till vår kund. Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi gör löpande urval och annonsen kan avslutas innan tjänsten är tillsatt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9661267