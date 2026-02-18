Servicehandläggare Internservice, sommarjobb
2026-02-18
Vill du ha ett sommarjobb där du gör verklig skillnad varje dag? Nu söker vi en servicehandläggare till Internservice för perioden april till och med augusti eller enligt överenskommelse. Här får du en viktig roll i att få vardagen att fungera för kommunens medarbetare - genom tydlig service, struktur och ett professionellt bemötande.
DIN ROLL
Som servicehandläggare ger du professionellt stöd till kommunens medarbetare via i vår reception, mejl, e-tjänster och telefon. Du vägleder och informerar, tar emot beställningar och svarar på statusfrågor. Det kan handla om att lämna ut nycklar och passerkort, tillhandahålla arbetskläder eller ge information till nyanställda. Du hanterar även synpunkter och ser till att ärenden följs upp på ett professionellt sätt.
Arbetet sker i flera digitala verksamhetssystem där du växlar mellan olika ärenden under dagen. Du samarbetar nära dina kollegor inom Internservice och med medarbetare i kommunens verksamheter. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag.
Det är ett varierat arbete där tempot stundtals är högt - och där din struktur och ditt bemötande gör skillnad.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet av service med kundkontakt via både telefon och personliga möten. Du har god digital kompetens och känner dig trygg med att arbeta i flera system samtidigt. Du sätter dig snabbt in i nya verktyg och använder dem effektivt i ditt dagliga arbete.
Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna prioritera även när tempot är högt. Du är trygg i mötet med andra människor och skapar förtroende genom ett professionellt och vänligt bemötande. Du är relationsskapande och trivs med att samarbeta, samtidigt som du är lösningsorienterad och ser möjligheter när utmaningar uppstår.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Internservice inom förvaltningen Support och lokaler. Här arbetar vi tillsammans för att ge kommunens medarbetare bästa möjliga stöd i vardagen. Vi möter människor från hela organisationen och varje dag innebär nya frågor, nya kontakter och nya sätt att bidra.
Du kommer till ett engagerat team där vi hjälper varandra, utvecklar våra arbetssätt och strävar efter att ge service med hög kvalitet. Här får du arbeta i en verksamhet som är viktig för att hela kommunen ska fungera - varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "682979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
HR-partner, rekryteringscenter
Emilia Ghaderi 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9749357