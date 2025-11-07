Serviceelektriker
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en serviceinriktad elektriker som gillar variation i vardagen? Vill du arbeta i ett företag med högt i tak, god stämning och stor utvecklingsvilja? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker en serviceelektriker till vår elavdelning i Göteborg. Hos oss får du ett omväxlande arbete där du inte bara utför traditionella elinstallationer, utan också installerar och servar tvättstugeutrustning. Du blir en viktig del av ett team som brinner för att leverera hög kvalitet och god service till våra kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är positiv, utåtriktad och tycker om att prata med människor
Har ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda
Har teknikintresse och tycker om att lära dig nya saker
Har B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift
Har elbehörighet - det är meriterande men inget krav
Vi tror att du som trivs med att ha frihet under ansvar och gillar att variera dina arbetsuppgifter kommer att stortrivas hos oss.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Frihet under ansvar
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Bra förmåner och trevliga kollegor
Arbetstid: mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-15.30
Tjänsten är en heltidsanställning med provanställning till en början såvida inget annat överenskommes.
Tillträde: Snarast möjligt.
Ansökan
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till jonas.nilsson@lassmeden-sa.se
- urval sker löpande så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Låssmeden Sven Alexandersson AB
(org.nr 556104-2275)
Ånäsvägen 21 (visa karta
)
416 68 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593338