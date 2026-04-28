Serviceelektriker
2026-04-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lente Automation AB i Västerås
Styr är kul! Det är troligtvis inte svårare än den el du håller på med idag. Hos Lente Automation arbetar vi med teknik som skapar bättre system i byggnader, varje dag.
Nu söker vi dig som jobbar som serviceelektriker och vill ha ett varierande jobb där du ena dagen jobbar för att bygga upp framtidens skolor, andra dagen bygger system för att effektivisera framtidens lantbruk och den tredje dagen förnyar och uppdatera system i verksamheter som Globen shopping eller på Hilton foods.
Du kanske har arbetat några år som serviceelektriker och är nyfiken på något nytt. Något mer tekniskt, mer systemorienterat och med större inslag av styrning, funktion och drift.
Du behöver inte kunna allt från början. Har du en bra grund som serviceelektriker, eller installationselektriker, och viljan att lära dig, så har du redan mycket av det som behövs. Resten kan du lära dig hos oss!
Om rollen
I rollen arbetar du med installation, inkoppling och driftsättning av automationsutrustning i fastigheter utifrån handlingar och underlag. Du blir en viktig del av projekten och ser till att systemen installeras korrekt, fungerar som de ska och är redo att tas i drift.
Du arbetar nära våra programmerare, projektledare och tekniker i ett lag där vi hjälper varandra, löser problem tillsammans och bryr oss om att det vi lämnar efter oss ska hålla över tid.
Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om att:
installera och ansluta apparatskåp och produkter i anläggningen, som rumsgivare, ställdon och pumpar
dra kabel och ansluta komponenter enligt inkopplingsanvisningar
felsöka och verifiera installationer inför driftsättning
konfigurera och adressera utrustning inför driftsättning
medverka vid idrifttagning och test av anläggningar
Du kommer att arbeta både i nyproduktion och i befintliga fastigheter där system byggs om, förbättras eller moderniseras.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är noggrann, tekniskt intresserad och trygg i ditt arbete. Du gillar att få saker att fungera i praktiken och du vet att kvalitet ofta sitter i detaljerna.
Du kan arbeta självständigt, men trivs också i samarbetet med andra. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och nyfiken på att utvecklas vidare i din yrkesroll.
Vi söker dig som
är utbildad elektriker
har arbetat några år som elektriker
har B-körkort
är van att läsa installationsritningar, rambeskrivningar och dokumentation
har erfarenhet från entreprenad- eller installationsprojekt
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av styrinstallation eller fastighetsautomation
vana att läsa apparatskåpsscheman och driftkort
erfarenhet av PLC- eller DUC-system
erfarenhet av apparatskåpsbyggnation eller ombyggnation av apparatskåp
Därför Lente
Hos oss får du arbeta i projekt där teknik, funktion och långsiktighet hänger ihop. Vi är ett företag där kunnandet är högt, beslutsvägarna korta och samarbetet nära.
Vi erbjuder:
varierande och tekniskt utvecklande projekt
möjlighet att växa inom fastighetsautomation
ett kunnigt och hjälpsamt team
stort ansvar och nära till beslut
bilförmån, sjukvårdsförmån och generöst friskvårdsbidrag
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: linn@lenteautomation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceelektriker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lente Automation AB
(org.nr 559279-8127), https://lenteautomation.se/
Brandthovdagatan 17 A (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
