Servicedesk agent sökes!

Har du arbetat minst 1 år som inom support och har grundläggande kunskaper inom Windows, Microsoft 365 och nätverk? Ett kunnigt och inspirerande team väntar på sin nya kollega, är det dig de väntar på? Läs gärna vidare för att ta reda på mer om tjänsten!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Servicedesk agent till vår kund, ett företag inom IT-branschen som har specialiserat sig på att tillhandahålla digitala lösningar och tjänster. Deras framgång bygger på att vara ett familjärt företag som fokuserar på tillväxt och entreprenörskap, och skall fortsätta att växa i takt med marknaden och kundernas förändrade behov. Denna tjänst är placerad i Stockholm där arbetstiderna är 8-17.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med IT-support i en roll där du får vara både problemlösare och kundkontakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge support till små och medelstora företag inom användar- och datasupport
Hantera ärenden kopplade till datorer, skrivare och övrig IT-miljö
Bidra till att användarna får snabb och professionell hjälp, både på distans och på plats hos kund
För att stärka servicen och samarbetet med kunderna finns en ambition att servicedesken regelbundet ska få komma ut till kund, cirka en halv dag i veckan.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är i början av din karriär inom IT och söker efter nästa företag att växa inom. Du är lösningsorienterad och tycker om att lära dig nya saker. Du har grundläggande kunskaper inom datorer, nätverk och skrivare och trivs med att kombinera teknisk problemlösning med att ge god service. Som person är du kommunikativ, strukturerad och har en naturlig känsla för att skapa en positiv upplevelse för användarna.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
Har arbetat minst 1 år med liknande arbetsuppgifter
Grundläggande kunskap om Windows server
Grundläggande kunskap om nätverk
Grundläggande om Microsoft 365
Uttrycker dig väl i tal och skrift i såväl engelska som svenska
Meriterande:
Har B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning direkt hos kund. Start snarast möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs via vår hemsida perido.se. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information du behöver.
Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35398 i ämnesraden.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1300 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
