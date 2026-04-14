Servicechef
Anticimex är ett innovativt serviceföretag som genom förebyggande åtgärder, avancerad teknik och hållbara lösningar skapar hälsosamma och trygga miljöer för både företag och privatpersoner världen över.
Nu söker vi en servicechef till region Mälardalen. Som servicechef för tjänsteområde Hus får du en central ledarroll med fokus på att forma både framtidens affärsstrategier och våra medarbetare.
Vad du gör Som servicechef skapar och utvecklar du relationer för att stärka befintliga samarbeten och samtidigt bygga nya. Ditt fokus ligger på framdrift, utveckling och medarbetarengagemang.
Servicechef Hus ansvarar idag för en grupp om tjugotalet besiktningstekniker. Servicechefen arbetar nära sitt team med löpande stöd, kontakt, uppföljningar och individuella avstämningar.
Du ingår i regionens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till strategiska beslut, affärsutveckling och regionens långsiktiga tillväxt, i nära samarbete med regionchef, leveranschef och övriga servicechefer.
Som servicechef kommer du i korthet främst att jobba med:
Affärsutveckling och kundsamarbeten
Stötta och coacha medarbetare
Löpande utveckling och kompetenshöjning
Vem du är Vi värdesätter professionalism och hög servicekänsla i vår ambition om att leverera marknadens bästa tjänst. Därför söker vi en ledare som skapar relationer och förtroende både internt och externt.
Ditt ledarskap genomsyras av ödmjukhet, god struktur och tydlighet - såväl kommunikation som beslutsfattande. Du vill och vågar se saker med nya ögon, är lyhörd, nyfiken och lösningsorienterad. I rollen som servicechef leder du tryggt dina tekniker i den dagliga verksamheten med löpande avstämningar och stöd med fokus på utveckling, engagemang och prestation.
För att lyckas och trivas har du ett stort resultat- och affärsintresse och motiveras av att skapa tillväxt. Du inspireras av att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter som möter kundernas behov.
Vi ser därför att du har:
ledarkompetens och erfarenhet av chefsroll med personalansvar
erfarenhet eller kompetens inom affärsutveckling
god analytisk förmåga och vana att arbeta med och tolka data
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god engelska
B-körkort
god digital och IT-relaterad vana
Kanske har du branscherfarenhet, men viktigare är din personlighet och dina ledaregenskaper.
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Ledarskapsprogram och kontinuerlig kompetensutveckling
Möjlighet att påverka både affär och arbetssätt
Engagerat ledarskap och löpande kunskapsutbyte
Förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och flexibelt förmånspaket
Tjänstebil
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster.
Regionens kontor ligger i Eskilstuna, Västerås och Uppsala. För denna tjänst ser vi helst att du bor i närheten av Eskilstuna eller Västerås.
Vår rekryteringsprocess innehåller urvalstester. För denna roll kommer man genomföra två tester - ett med fokus på logik och problemlösning samt ett personlighetstest.
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De urvalsfrågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I våra rekryteringar använder vi oss även av urvalstester. Läs mer om vår process och rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538046-1944415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anticimex AB
https://karriar.anticimex.se
Fraktgatan 9
)
633 46 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
