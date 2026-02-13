Servicechef - Kiruna
2026-02-13
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Är du en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av service eller verkstadsverksamhet och som delar våra värdeord - samarbete, engagemang och innovation?
Vi söker nu en Servicechef till Kiruna, där du får leda teamet, utveckla serviceverkstaden och vara en viktig partner till våra kunder under jord.
Ditt uppdrag
Som Servicechef i Kiruna ansvarar du för att leda och utveckla serviceverkstaden, driften och personalen på plats. Du säkerställer att verksamheten fungerar tryggt, effektivt och kundorienterat - och att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att lyckas.
Rollen är både strategisk och operativ. Du arbetar nära verksamheten, tar snabba beslut när det behövs och skapar långsiktighet genom planering och kontinuerliga förbättringar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Planera, leda och fördela arbetet i service- och verkstadsverksamheten, under jord.
* Vara en närvarande chef som stöttar, coachar och skapar struktur, samt säkerställer god arbetsmiljö, ordning och säkerhet (SHEQ).
* Säkerställa uppföljning av mål, tidrapportering och medarbetarnas kompetensutveckling.
* Ansvara för serviceverkstadens drift och utveckling inklusive lager, administration och närliggande fastighetsytor.
* Hantera reservdelar, materialflöden och inköp samt säkerställa att teknisk information och kompetens når teamet.
* Vara kundens primära kontaktperson: leda kundmöten, bygga långsiktiga relationer, identifiera affärs- och förbättringsmöjligheter och sälja serviceuppdrag.
* Ekonomiskt ansvar: budget, kostnadsuppföljning, intäkter och rapportering.
* Samverka med försäljningsorganisationen och bidra till utvecklingen av serviceutbudet.
Ledarskapsförväntningar
På Epiroc förväntar vi oss att våra ledare ska vara inspiratörer, acceleratorer och nytänkare. Vi värdesätter ledare som leder genom att vara förebilder och som har modet att utmana status quo. Säkerhet och hållbarhet är våra högsta prioriteringar, och vi förväntar oss att våra ledare tar en aktiv roll i att främja säkerhet, inkludering och mångfald. Utöver detta värnar våra ledare om våra anställdas välbefinnande och kontinuerliga utveckling. Vi söker dig som vågar tro på nya idéer och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Placering och resor
Denna tjänst är placerad i Kiruna. Resor kan förekomma i tjänsten. I denna roll ingår tjänstebil.
Livet på Epiroc
När du kliver in hos oss på Epiroc, blir du en del av ett gäng med god stämning och högt i tak. Vi jobbar enligt våra värderingar: samarbete, engagemang och innovation, och vi är stolta över vår mångfald med över 113 nationaliteter globalt.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 1 mars.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef, Lina Nyman, lina.nyman@epiroc.com
Rekryteringsspecialist, Ellinor Ekelöf, ellinor.ekelof@epiroc.com
Är du den vi söker?
Du är en positiv och närvarande ledare som gillar att vara ute i verksamheten och jobba nära teamet. Du är strukturerad, kundfokuserad och trygg i att prioritera i en driftmiljö med varierande tempo.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
* Tidigare erfarenhet av ledarskap med personalansvar.
* Teknisk bakgrund eller starkt tekniskt intresse.
* Grundläggande kunskaper inom ekonomi, uppföljning och rapportering.
* God datorvana och erfarenhet av affärs-/ERP-system (gärna SAP).
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska i tal och skrift.
