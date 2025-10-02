Servicebiträde till utbildningsförvaltningen
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2025-10-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vår organisation är en serviceintraprenad på Växjö kommuns gymnasie samt en del grund- och förskolor. För nuvarande är vi 50 medarbetare. Serviceintraprenaden utökar sitt uppdrag och kommer fr.o.m. höstterminen 2025 utföra lokalvård på två grundskolor till. Därför söker vi fler personer som vill bli en del av gänget och bidra till en god studie- och arbetsmiljö för våra elever och personal på skolorna.
Tjänsterna består av två tillsvidaretjänster och två föräldraledighetsvikariat.
Vårt uppdrag består i dagsläget utav tre delar:
• Vi håller våra lokaler rena genom regelmässig städning, samt periodisk städning som utförs i grupp.
• Vi utför försäljning i vår caféverksamhet, tar emot beställningar och utför även fikaservice. Vårt utbud är stort och smörgåsberedning är ett av många moment.
• På uppdrag av våra kunder och samarbetspartner utför vi även andra serviceuppgifter t.ex. inom måltidsorganisationen. Vi bemannar en del stationer såsom servering och disk.
Våra arbetstider är dagtid måndag - fredag. Du behöver även kunna börja arbeta kl. 6.00. Även kvällar och helger kan förekomma vid t.ex. öppet hus och student.
En god arbetsmiljö är viktig för oss och hos oss arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.Kvalifikationer
Vi förespråkar arbetsrotation för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt med varierande arbetsuppgifter, därför är det ett krav att du ska kunna arbeta inom alla ovan nämnda områden.
Då vårt arbete är fysiskt krävande är det viktigt att man gillar att röra på sig. Man utför många tunga lyft under sitt arbetspass, därför är det även viktigt med god fysik.
Vi söker dig som även är ordningsam, flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är också självständig med god samarbetsförmåga och bra på att kommunicera.
Ett annat krav för att söka tjänsten är att du har goda kunskaper i svenska, så att du kan förstå och ta till dig instruktioner både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vi planerar hålla intervjuer följande datum:
20/10
21/10
23/10
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 315/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662), https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola.html Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr. intraprenadchef
Stefan Bengtsson 0470-796477 Jobbnummer
9536389