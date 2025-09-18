Servicebiträde
Eksjö Kommun / Städarjobb / Eksjö Visa alla städarjobb i Eksjö
2025-09-18
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fri tid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Som servicebiträde ansvarar du för att städa i brukarens bostad, samt vissa gemensamma utrymmen. Vara behjälplig med avfallshantering och även hjälpa till med tvätt och disk. Servicebiträdet ska samverka med omsorgskontakten kring service insatser för den enskilde, där även andra uppgifter kan förekomma.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med vårdpersonal och delta på apt. Tjänsten är en visstidsanställning under ett pilotprojekt. En visstidsanställning finns inom hemtjänst och en inom särskilt boende. Projekttiden kommer vara mellan 6-8 månader.
Blir du kallad på intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID- kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis, där medborgarskap framgår
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Du kommer även behöva visa upp utdrag "kontroll av egna uppgifter" ur belastningsregistret.Kvalifikationer
Lokalvård
utbildning inom lokalvård är meriterande
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262091-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Enhetschef
Ingela Lennartsson ingela.lennartsson@eksjo.se 0381-36719 Jobbnummer
9514437