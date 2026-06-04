Vi söker Röjare / Driftarbetare för vägunderhåll - Omgående start
Rêk Û Pêk AB / Anläggningsarbetarjobb / Söderhamn Visa alla anläggningsarbetarjobb i Söderhamn
2026-06-04
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Vill du ha ett fritt arbete utomhus där du gör våra vägar säkrare och snyggare? Vi behöver förstärka vårt team omgående och söker dig som vill arbeta med röjnings- och skötselentreprenader längs vägnätet i Gästrikland och Hälsingland.
Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team som ser till att infrastrukturen fungerar och att säkerheten längs vägarna upprätthålls.
Vad vi erbjuder dig
Fritt arbete under eget ansvar: Du utför mycket av arbetet självständigt ute i fält.
Upplärning på plats: Ingen tidigare erfarenhet krävs, vi lär dig det du behöver kunna.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga fokus är att hålla vägmiljön säker, överskådlig och ren. Arbetsområdet sträcker sig över både Gästrikland och Hälsingland. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Sly- och gräsröjning: Mekanisk röjning längs vägkanter och vid fasta hinder (t.ex. skyltar och räcken).
Underhåll av viltstängsel: Röjningsarbete samt bortforsling av sly och grenar för att säkra stängslens funktion.
Övrigt vägunderhåll: Utöver röjningsarbete kan det även bli aktuellt med andra förekommande uppdrag och arbetsuppgifter inom vägunderhåll.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, pålitlig och trivs med hårt arbete utomhus i alla väder. Eftersom vägen är en levande arbetsplats är det viktigt att du har ett högt säkerhetstänk.
Krav för tjänsten:
God fysik och förmåga att arbeta i ett högt tempo: Arbetet är fysiskt krävande och ställer höga krav på din uthållighet och styrka.
B-körkort och tillgång till egen bil: Ett absolut krav för att kunna ta dig till och från de olika arbetsområdena.
Ingen tidigare erfarenhet krävs: Rätt inställning och arbetsvilja är det viktigaste för oss.
Meriterande (Stort plus):
Utbildning i Arbete på väg (APV): Giltigt certifikat för APV 1.1, 1.2 och 1.3 är mycket meriterande.
Motorsågs- och röjsågsutbildning: Utbildning eller körkort för röjsåg och motorsåg är ett stort plus.
Anställningsstöd: Har du rätt till någon form av anställningsstöd (t.ex. nystartsjobb eller introduktionsjobb) via Arbetsförmedlingen är det fördelaktigt för denna tjänst.
Anställningsvillkor och ansökan
Anställningsform: Korttidsanställning med goda möjligheter till förlängning. Anställningen inleds med en prövotid.
Tillträde: Omgående. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas direkt.
Omfattning: Heltid / Enligt överenskommelse
Arbetsfält: Gästrikland och Hälsingland.
Skicka din ansökan (ett kort brev om vem du är och ditt CV om du har ett) till [rekrytering.rup@outlook.com
] så snart som möjligt.
Glöm inte uppge ditt telefonnummer för att vi ska nå dig så snabbt som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
mejl
E-post: rekrytering.rup@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Röjning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rêk Û Pêk AB
(org.nr 559582-0647) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946808