Service tekniker, lager

Centralservice I Osby AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Osby
2026-02-27


Vi är ett företag som specialiserat oss på reparationer och service på mindre hushållsmaskiner. Vi har även service på större hushållsmaskiner.
Vi söker dig som vill ha ett tekniskt arbete där man reparerar mindre hushållsmaskiner inne på vår verkstad i Osby.
Du är en nyfiken och har lätt för att skruva på saker, kan använda en dator, villig att lära dig något nytt och annorlunda arbete. Erfarenhet av el, elektronik är meriterande men ej krav då all upplärning sker på arbetsplatsen för rätt person.
Arbetet är självständigt och omväxlande. Samtidigt så har man nära till de andra teknikerna. Arbetet är väldigt skiftande och utvecklande.
Vi arbetar med löpande urval. Ansökan ska göra via e-mail till jobb@ocsab.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jobb@ocsab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centralservice i Osby AB (org.nr 556701-7404)
Tegvägen 4 (visa karta)
283 23  OSBY

Arbetsplats
Centralservice I Osby AB

Jobbnummer
9766676

