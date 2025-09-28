Service medarbetare
Maskinstädning A. Nilsson AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-09-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maskinstädning A. Nilsson AB i Göteborg
Ett jobb som gör skillnad,
Som städare hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du bidrar till en renare vardag. Du arbetar i team med kollegor, tillsammans skapar vi service i världsklass.
Vi söker dig som:
Gillar att jobba i team
Gärna har erfarenhet av städnig
Är. noggrann, engagerad och vill utvecklas
Talar svenska
Kan arbeta flexibla tider arbetstider
Är flexibel att arbeta med olika kunder
Har B körkort och gärna egen bil (meriterande)
Välkommen med din ansökan, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: jobb@maskinstadning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maskinstädning A. Nilsson AB
(org.nr 556115-9517) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskinstädning A Nilsson AB Jobbnummer
9529838