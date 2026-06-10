Snickare deltid
55Plus AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-10
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Vi söker dig som uppskattar flexibilitet i arbetslivet och vill arbeta vid behov. Tjänsten passar utmärkt att kombinera med eget företag, deltidsarbete eller andra åtaganden.
Är du en erfaren och självgående snickare? Då kan du vara den vi söker!
Du är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att självständigt planera och genomföra arbeten från start till mål. Du kan räkna på jobb, ta fram underlag för offerter och säkerställa att projekten genomförs inom budgeterad tid utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.
Som snickare hos oss blir du en viktig del av genomförandet av varierande bygg- och renoveringsprojekt, både stora och små. Du arbetar lika bra självständigt som i team och följer företagets rutiner för kvalitet, arbetsmiljö och tidplanering.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har erfarenhet av bygg- och snickeriarbeten och trivs med att ta ansvar för både planering och utförande. Du är van att arbeta mot uppsatta tidsramar och har förmåga att hitta lösningar när utmaningar uppstår och har arbetsledande egenskaper.
Vi ser gärna att du har:
Yrkeserfarenhet som snickare eller motsvarande erfarenhet inom byggbranschen.
Förmåga att läsa och förstå ritningar samt arbetsinstruktioner.
Kunskap om materialval, måttagning och monteringsmetoder.
Erfarenhet av handverktyg, maskiner och enklare underhåll av utrustning.
Erfarenhet av kalkylering och offertförberedelser.
B-körkort (krav).Publiceringsdatum2026-06-10Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Ansvarstagande med stort fokus på säkerhet.
Självständig och lösningsorienterad.
God samarbetsförmåga och kommunikativ.
Strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Intressanta och varierande projekt.
Möjlighet att arbeta i ett växande företag.
En trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Kollektivavtal och försäkringar.
Stöttande kollegor och möjlighet till utveckling inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: goteborg@55plus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 55Plus AB
(org.nr 556727-4690) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
55Plus Göteborg Jobbnummer
9958425