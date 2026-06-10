Socialpedagog till åk F-6, Junkaremålsskolan
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2026-06-10
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Vi söker en engagerad och trygg socialpedagog till vårt team. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Du kommer i din roll som socialpedagog vara en förebild och trygg vuxen i det pedagogiska och sociala sammanhanget. Du kommer att stötta både enskilda elever och grupper av elever i såväl undervisning som andra sociala sammanhang. Du kommer ingå i ett arbetslag med bland annat flera erfarna socialpedagoger och elevassistenter. Utöver typiska socialpedagogiska uppgifter kommer du att arbeta förebyggande genom att exempelvis planera och strukturera temadagar tillsammans med ditt arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, eller innehar annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget. Erfarenhet kan vara meriterande men är inte ett krav.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Stabil och trygg: Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen.
Pedagogisk: Du är lyhörd samt har erfarenhet och kompetens av tydliggörande pedagogik och kan anpassa dig efter elevernas behov.
Samarbetsvillig: Du har också lätt för att samarbeta med kollegor och bidrar med en positiv inställning.
Flexibel: Du anpassar dig lätt till nya förutsättningar och ser möjligheter i förändringar.
Relationsskapande: Du är kommunikativ och samarbetar väl med andra samt är bra på att skapa relationer med elever, kollegor och andra enheter utanför skolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.
OM ARBETSPLATSEN
Junkaremålsskolan F-6 och fritidshem är en nybyggd skola och verksamheten flyttade in i de nya lokalerna i augusti 2024. Skolan är belägen i centrala Tranås och i närheten av natur och sportanläggningar.
Junkaremålsskolan tillhör Barn och utbildningsförvaltningen. Läs mer om förvaltningen här: https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner här: https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Du kan eventuellt komma att behöva uppvisa registerutdrag. Om det är aktuellt för denna tjänst kommer du få information om det under processen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140–68100.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Linda Thörn Sehlstedt linda.thornsehlstedt@tranas.se +4614068417 Jobbnummer
9958418