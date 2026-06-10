Lärare i fritidshem, Fröafallsskolan
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Vi söker nu en lärare i fritidshem till Fröafallsskolan. Här får du bidra till en trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Före och efter skoltid ansvarar du tillsammans med kollegor för fritidshemmet. Under skoldagen arbetar du som resurs i grupp eller mot enskilda elever alternativt undervisar i något ämne. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet mot fritidshem. Tidigare erfarenhet av liknande roll kan vara meriterande men inget krav. Du har god digital vana och god förståelse för svenska språket och kan kommunicera obehindrat.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stabil: Du är driven och en trygg förebild för elever. Du är kontrollerad i stressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du arbetar enligt ett inkluderande förhållningssätt och är van vid att tillämpa ett lågaffektivt bemötande i de situationer där det krävs.
Flexibel: Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är van vid att arbeta självständigt mot uppsatta mål och har god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument
Tydlig: Du är tydlig och kommunikativ och kan anpassa dig till varje enskild elevs behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Fröafallsskolan är en F-6 skola belägen mitt i Fröafalls-Toståsområdet. Här går ungefär 320 elever och skolans läge erbjuder närhet till naturen och säker skolväg. På Fröafallsskolan finns grundskola, fritidshem samt Resursskola 1–6.
Fröafallsskolan tillhör Barn och utbildningsförvaltningen. Läs mer om förvaltningen här: https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner här: https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vid tillsättning av vissa tjänster inom Tranås kommun kan du komma att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister och misstankeregister. Om det är aktuellt kommer du att bli informerad om detta vid intervjutillfället.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Annika Fast annika.fast@tranas.se +4614068258 Jobbnummer
9958412