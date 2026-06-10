Fullstack .NET-utvecklare - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-10
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Om uppdraget 💡
Vi söker en Fullstack .NET-utvecklare som vill vara med och vidareutveckla en modern SaaS-produkt inom CRM och Sales Enablement. Du blir en del av ett produktteam där fokus ligger på högkvalitativ kod, smarta lösningar och kontinuerlig förbättring.
I rollen arbetar du nära både utveckling, QA och verksamhet för att skapa användarvänliga funktioner, integrationer och tekniska lösningar som används av kunder internationellt. Du erbjuds en hybrid arbetsmodell med utgångspunkt från Stockholm.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Utveckla och underhålla funktionalitet i C#, SQL, JavaScript, HTML och CSS
Bygga interaktiva gränssnitt med Vanilla JavaScript utan frontend-ramverk
Designa databastabeller och optimera SQL-frågor i PostgreSQL
Utveckla och underhålla REST API-integrationer
Testa, kvalitetssäkra och felsöka kod före release
Delta aktivt i sprintplanering, releaser och retrospektiv
Identifiera och lösa produktionsproblem och prestandaflaskhalsar
Bidra i tekniska diskussioner kring produktutveckling och design
Förväntade leveranser 🎯
Leverera stabil, testad och välstrukturerad kod
Utveckla användarvänliga funktioner med hög prestanda
Säkerställa effektiva databaslösningar och integrationer
Bidra till korta releasecykler och kontinuerliga förbättringar
Aktivt delta i teamets tekniska utveckling och kunskapsdelning
Din profil / Obligatoriska kompetenser ✅
Mycket goda kunskaper i C#
Goda kunskaper i JavaScript, HTML och CSS
Erfarenhet av att utveckla utan moderna frontend-ramverk som React eller Vue
Erfarenhet av PostgreSQL inklusive databasdesign och optimering av frågor
Erfarenhet av REST API:er och integrationer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Arbetstillstånd i Sverige
Bosatt inom pendlingsavstånd till Stockholm
Meriterande färdigheter ⭐
Erfarenhet av CRM-system eller andra säljstödsplattformar
Erfarenhet av SaaS-produkter
Erfarenhet av testautomatisering
Erfarenhet från produktbolag med agila arbetssätt
Personliga egenskaper 🤝
Stark passion för mjukvaruutveckling
Hög kvalitetsmedvetenhet och professionell arbetsmoral
Lösningsorienterad och pragmatisk
Nyfiken och utvecklingsdriven
Tydlig och kommunikativ
Trivs i en internationell och samarbetsorienterad miljö
Vi erbjuder 🌟
Hybridarbete med kontor i Stockholm
Internationell arbetsmiljö
Professionell utvecklingsbudget
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att påverka produktens framtida utveckling
En kultur präglad av innovation, ansvarstagande och ständig utveckling
Plats 📍
Stockholm (Hybrid)
Omfattning ⏰
Heltid
Period 📅
Tillsvidare
Sista ansökningsdag 📩
Urval sker löpande
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889046-2047093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9958413