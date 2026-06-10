Fullstack .NET-utvecklare - Stockholm

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Datajobb / Stockholm
2026-06-10


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Om uppdraget 💡
Vi söker en Fullstack .NET-utvecklare som vill vara med och vidareutveckla en modern SaaS-produkt inom CRM och Sales Enablement. Du blir en del av ett produktteam där fokus ligger på högkvalitativ kod, smarta lösningar och kontinuerlig förbättring.
I rollen arbetar du nära både utveckling, QA och verksamhet för att skapa användarvänliga funktioner, integrationer och tekniska lösningar som används av kunder internationellt. Du erbjuds en hybrid arbetsmodell med utgångspunkt från Stockholm.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Utveckla och underhålla funktionalitet i C#, SQL, JavaScript, HTML och CSS

Bygga interaktiva gränssnitt med Vanilla JavaScript utan frontend-ramverk

Designa databastabeller och optimera SQL-frågor i PostgreSQL

Utveckla och underhålla REST API-integrationer

Testa, kvalitetssäkra och felsöka kod före release

Delta aktivt i sprintplanering, releaser och retrospektiv

Identifiera och lösa produktionsproblem och prestandaflaskhalsar

Bidra i tekniska diskussioner kring produktutveckling och design

Förväntade leveranser 🎯
Leverera stabil, testad och välstrukturerad kod

Utveckla användarvänliga funktioner med hög prestanda

Säkerställa effektiva databaslösningar och integrationer

Bidra till korta releasecykler och kontinuerliga förbättringar

Aktivt delta i teamets tekniska utveckling och kunskapsdelning

Din profil / Obligatoriska kompetenser ✅
Mycket goda kunskaper i C#

Goda kunskaper i JavaScript, HTML och CSS

Erfarenhet av att utveckla utan moderna frontend-ramverk som React eller Vue

Erfarenhet av PostgreSQL inklusive databasdesign och optimering av frågor

Erfarenhet av REST API:er och integrationer

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Arbetstillstånd i Sverige

Bosatt inom pendlingsavstånd till Stockholm

Meriterande färdigheter ⭐
Erfarenhet av CRM-system eller andra säljstödsplattformar

Erfarenhet av SaaS-produkter

Erfarenhet av testautomatisering

Erfarenhet från produktbolag med agila arbetssätt

Personliga egenskaper 🤝
Stark passion för mjukvaruutveckling

Hög kvalitetsmedvetenhet och professionell arbetsmoral

Lösningsorienterad och pragmatisk

Nyfiken och utvecklingsdriven

Tydlig och kommunikativ

Trivs i en internationell och samarbetsorienterad miljö

Vi erbjuder 🌟
Hybridarbete med kontor i Stockholm

Internationell arbetsmiljö

Professionell utvecklingsbudget

Friskvårdsbidrag

Möjlighet att påverka produktens framtida utveckling

En kultur präglad av innovation, ansvarstagande och ständig utveckling

Plats 📍
Stockholm (Hybrid)
Omfattning ⏰
Heltid
Period 📅
Tillsvidare
Sista ansökningsdag 📩
Urval sker löpande
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889046-2047093".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9958413

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