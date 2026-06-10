Elmontör | Uppsala | Lernia
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Uppsala
2026-06-10
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Vi söker nu elmontörer för uppdrag i Uppsala via Lernia. Har du erfarenhet av installations- och montagearbete inom el och vill arbeta i varierande uppdrag hos kund? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som elmontör arbetar du med varierande uppgifter inom både elektriskt och mekaniskt montage. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat montering av komponenter enligt ritningar, arbetsinstruktioner och elscheman samt kablagemontage. Rollen innefattar även en del egenkontroller, testning och kvalitetssäkring för att säkerställa hög kvalitet och funktionalitet. Du förväntas ta ett stort eget ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av rutiner, arbetssätt och standarder tillsammans med dina kollegor.
Placeringsort: Uppsala
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Du trivs i en praktisk roll och har ett sinne för kvalitet och säkerhet. Du har någon form av industrivana. God samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera tydligt med kollegor och kunder är viktigt. För att du ska trivas i denna roll har du ett teknikintresse, har du dessutom en el-utbildning på gymnasial nivå alternativt en relevant KY-utbildning så är det ett stort plus. Som person är du flexibel och lösningsorienterad samt har en förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar, hantera oväntade situationer och hitta effektiva lösningar för att bemöta kundens behov. I denna roll kommer du att jobba med el i olika former, därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med el och kan läsa el-scheman.
Formella krav
Gymnasieutbildning eller/ och Yrkesutbildning eller motsvarande erfarenhet inom el
Monteringsvana inom både el och mekanik
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
God verktygsvana
Meriterande
Ska kunna följa elritningsläsning, elschema, flödesschema och vattenschema
Erfarenhet av ISO13485 är meriterande
Truckkort
God kabelerfarenhet
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning finns en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt stora nätverk erbjuder vi varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som ger möjlighet att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare emma.rasmusson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888861-2047087". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9958406