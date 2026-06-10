Teknisk Innesäljare inom lokalnät till Sonepar
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Söker du en dynamisk roll där du får arbeta rådgivande och affärsnära med kunder inom infrastruktur och elnät? Hos Sonepar får du samarbeta med några av Sveriges största energibolag, samtidigt som du bygger relationer med lokala företag och entreprenörer! Om SoneparSonepar tillhandahåller en bred portfölj av eltekniska produkter och tjänster som hjälper deras kunder att möta sina behov inom elinstallation, belysning, automation och energi. De strävar efter att leverera högkvalitativa produkter och erbjuda teknisk kompetens och rådgivning som hjälper deras kunder att lyckas i sina projekt. De arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och främja mångfald och inkludering inom deras personal och verksamhet. De värdesätter sina medarbetare och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och växa.Om tjänsten som Teknisk InnesäljareSom Teknisk Innesäljare på Sonepar Divison Infra blir du en del av ett kompetent och engagerat team där du har en central roll i säljkedjan. Du ansvarar för att hantera inkommande ärenden från Sonepars kunder via telefon, mejl och företagets webbplats gällande produkter och lösningar inom lokalnät, transmission, exteriörbelysning, telekom och övrig infrastruktur. I tjänsten kan även sambesök med utesäljare förekomma. Du kommer att arbeta med stora energibolag i Sverige och mindre lokala bolag samt entreprenörer. Gruppen består idag av 20 tekniska innesäljare med geografisk spridning över hela landet. Hos Sonepar kommer du att få ett stort kontaktnät bestående av både kunder, kollegor och leverantörer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Optimera offerter och hantera inköp samt leveransplanering inom lokalnäts/infra projekt.
Bidra med teknisk kompetens och rådgivning, både internt och externt.
Nära samarbete med deras kundansvariga utesäljare och Key Account Managers samt deras leverantörer där resor kan förekomma.
Om digVi söker dig som har minst en gymnasial utbildning och som har praktiskt erfarenhet av elnät, med fördel inom lokalnät och elkraft med spänning upp till 24 kV som montör, distributionselektriker, säljare och/eller beredare. Du besitter god system-och datorvana samt behärskar svenska flytande och besitter goda kunskaper i engelska. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande.Som person söker vi dig som vill arbeta kundnära och som motiveras av att drivaaffärer framåt. Vidare söker vi dig som uppskattar en roll med breda kontaktytor därproblemlösning, service, struktur och effektivitet är en primär del av arbetsvardagen. För att trivas hos Sonepar söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och som utmärker dig genom ditt engagemang och vilja att leverera. Du får energi av att bygga och utvecklarelationer och ser till att ta vara på möjligheter att lära dig nya saker.Viktigt för tjänsten är:
God erfarenhet inom lokalnät med spänning upp till 24 kV.
Gymnasial utbildning samt praktisk erfarenhet från elnätbranschen, alternativt utbildning eller erfarenhet vi bedömer likvärdig.
Flytande språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
God system- och datorvana.
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av teknisk försäljning
Sonepars erbjudandeHos Sonepar kommer du till en inkluderande arbetsplats där du långsiktigt får möjlighet att växa och utvecklas. Vidare har Sonepar ett attraktivt erbjudande med kollektivavtal, friskvård, flexibla klämdagar, lunchkort och personalrabatt.ÖvrigtStart: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%Placering: Malmö, Lund eller Helsingborg. Låter tjänsten som Teknisk Innesäljare inom Division Infra intressant? Varmt välkommen med din ansökan. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Agnesfridsvägen 185D (visa karta
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213 75 MALMÖ Arbetsplats
Sonepar Kontakt
Search Associate
Quentin Sumner quentin@needo.se Jobbnummer
9958422