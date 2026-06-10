Speciallärare matematik med möjlighet till förstelärareuppdrag
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Speciallärarjobb / Uppsala Visa alla speciallärarjobb i Uppsala
2026-06-10
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra verklig skillnad i hur matematik lärs ut? Här får du ett meningsfullt och varierat uppdrag där du kan påverka både elevernas utveckling och undervisningens kvalitet på riktigt. Du blir en del av ett starkt team med hög kompetens och får dessutom möjlighet att växa i din roll, exempelvis genom ett försteläraruppdrag. Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Palmbladsskolan är en 6-9 skola med cirka 580 elever som ligger i Årsta/Slavsta. Palmbladsskolan har också en enhet som bedriver distansundervisning som särskilt stöd. Skolans personal har en hög trivsel i medarbetarenkäter och det är låg personalomsättning.
På Palmbladsskolan har vi en vision om att vi vill vara en plats för alla att växa. Med det menar vi att vi vill att alla våra elever ska få växa i kunskap och som människor samtidigt som de blir äldre. Vi som arbetar på skolan har också som mål att alla elever ska känna sig trygga och att de ska lämna oss väl rustade för gymnasiet.
Här kan du läsa mer om Palmbladsskolan.
Beskrivning av arbetsuppgifter
På Palmbladsskolan får du möjlighet att arbeta både elevnära och med skolutveckling. I denna roll är du speciallärare i matematik. Som speciallärare i matematik arbetar du för att skapa en tillgänglig, likvärdig och inkluderande undervisning. Du har en central roll i att identifiera och undanröja hinder för elevers lärande och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete.
Du arbetar på:
Individnivå – stödinsatser, anpassningar och utformande av särskilt stöd
Gruppnivå – utveckling av undervisning och arbetsformer
Organisationsnivå – analys och skolutveckling
Du samarbetar nära lärarna, elevhälsoteamet och skolledningen, och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom analys av resultat och utveckling av undervisningen.
För dig som vill ta ett större ansvar finns möjlighet till försteläraruppdrag. Det innebär att du ingår i skolans utvecklingsgrupp, driver utvecklingsinsatser tillsammans med skolledning och kollegor samt bidrar särskilt till att utveckla undervisningens kvalitet.
Du ingår i skolans specialpedagogiska team tillsammans med två speciallärare och en specialpedagog.
Tillsammans ansvarar ni för att:
analysera elevers behov
handleda lärare och personal
utforma och utveckla skolans stödinsatserPubliceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller flera viktiga krav för tjänsten. Du har svensk lärarlegitimation samt speciallärarexamen och besitter erfarenhet av att undervisa i matematik på grundskolenivå. Vidare har du goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt en god kännedom om Skolverkets styrdokument och läroplan. Du har också kunskap om hur man skapar goda lärmiljöer och arbetar utifrån specialpedagogiska perspektiv.
Utöver dessa krav ser vi det som meriterande om du har en god förmåga att analysera elevers behov och utveckla undervisningen utifrån dessa. Erfarenhet av att arbeta som förstelärare är också en fördel, liksom erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis elever med psykosociala behov eller neuropsykologiska funktionsvariationer.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändring. Du har god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med andra genom att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vidare är du relationsskapande och bygger samt underhåller förtroendefulla kontakter i ditt arbete. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du visar ledarskap genom att motivera och engagera andra mot gemensamma mål. Samtidigt är du utvecklingsorienterad och öppen för nya idéer, metoder och arbetssätt som bidrar till förbättring och utveckling.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Petra Bruce, rektor, 018-727 53 51.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Petra Bruce 018-727 53 51 Jobbnummer
9958423