Systemingenjör Till Alten I Umeå
Alten Sverige Aktiebolag / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-06-10
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Vi söker erfarna ingenjörer som vill arbeta i teknikens framkant hos någon av våra kunder inom försvars- och industrisektorn i norra Sverige. Du kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av komplexa system där el, elektronik och mjukvara möts – från kravställning och arkitektur till integration och testning.
Detta är en möjlighet för dig som trivs med att arbeta både självständigt och i tvärfunktionella team, och som vill bidra till innovativa tekniska lösningar med hög kvalitet och tillförlitlighet.
Dina ansvarsområden och utmaningar:
Ägandeskap på system eller delsystem mellan el-, elektronik-, mek- och mjukvaruområden.
Ansvara för kravhantering, arkitekturdesign och integration.
Modellera system med SysML/UML i moderna verktyg.
Delta i verifiering, test och systemintegration.
Vi söker dig som har:
🎓 Civil- eller högskoleingenjör inom Systems Engineering, Elektroteknik, Maskinteknik, Datateknik eller liknande.
💼 Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
👨 💻 Arbetat som konstruktör inom el, mek eller elektronik från industrier inom produktion eller produktutveckling.
⚡️Goda kunskaper i CAD och PDM – system
⚡️ Erfarenhet av MATLAB/Simulink (System Composer) och/eller Python.
📢 God kommunikativ förmåga, gillar att dela dina kunskaper men också ha en vana att arbeta självständigt.
🗣 Flytande i både svenska och engelska.
Det är ett plus om du har:
Erfarenhet av kravhantering i verktyg som DOORS Next Generation (DNG), JIRA/Confluence eller liknande.
Kunskap i SAP eller ARAS.
Erfarenhet av arbete inom militär- eller tungfordonsindustrin är meriterande
Jobbat i DevOps
Du tillhör teamet på ALTEN i Umeå, men din arbetsplats är hos kund i Umeå eller Örnsköldsvik.
Vill du utvecklas tillsammans med oss och våra spännande projekt? Skicka din ansökan!
Vad erbjuder vi?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Om ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige Aktiebolag
(org.nr 556420-7453), http://alten.se Arbetsplats
Alten Umeå Jobbnummer
9958403