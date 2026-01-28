Serveringsansvarig sökes till Al Banco Pasta
2026-01-28
Den italienska pastarestaurangen al banco grundades på Kaserntorget för två år sedan och har nu med en större uteservering och goda recensioner blivit i behov av fler härliga personer som kan hjälpa oss leverera så bra pasta och service som möjligt till våra gäster. Vi är i en mycket spännande tillväxtfas där vi detta år kommer ha öppet fler timmar, fler dagar, och med fler pastaerbjudanden!
Vi letar efter dig som tycker om att jobba med människor, är utåtriktad och är tillgänglig att börja din anställning redan nu, men främst som har god tillgänglighet över sommaren! Tidigare restaurangvana krävs inte, men är meriterande. al banco är litet och här är det viktigt att lära sig vad hela jobbet innebär. Vi kommer lära dig allt från hur man bakar och tillagar vår pasta till hur man gör drinkar och dukar uteserveringen. Efter din introduktion kommer du att kunna öppna, stänga och sköta restaurangen i alla lägen. Här förväntas du laga mat, servera drinkar, kaffe, diska och städa i lika stora delar. Det är en utmärkt möjlighet för den som vill få en helhetsbild över branschen och växa snabbt! Alla anställda förväntas vara tillgängliga minst två helger i månaden utöver vardagarna.
Anställningen avser främst sommarmånaderna men även redan nu vid behov och kan förlängas in på hösten. Vi söker dig som är 18+ pga alkoholservering.
Det viktiga är din personliga lämplighet snarare än tidigare erfarenheter. Vi söker dig som är utåtriktad, driven, flexibel och kvalitetsmedveten - och som trivs i ett litet team där alla hjälps åt.
!Benvenuti! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@albanco.se Arbetsgivare Al banco pasta AB
(org.nr 559455-3678)
Kaserntorget 7 (visa karta
)
411 18 GÖTEBORG Jobbnummer
9708470