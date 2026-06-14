Assisterande Karriärkonsult
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Är du en målmedveten, resultatinriktad och engagerad person som vill göra skillnad i människors liv?
Vi söker en strukturerad och initiativtagande karriärkonsult till vårt team i Rusta och Matcha hos Jobcenter.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som assisterande karriärkonsult coachar du arbetssökande mot jobb, praktik eller utbildning. Du hjälper deltagare att sätta mål, utveckla strategier och stärka sin motivation. I rollen ingår även att bygga relationer med arbetsgivare och samarbetspartners för att skapa fler möjligheter till arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Coacha deltagare i jobbsökande och karriärplanering.
Arbeta resultatinriktat mot fastställda mål.
Planera, följa upp och dokumentera insatser.
Nätverka med arbetsgivare och matcha deltagare mot lediga tjänster.
Kvalifikationer (enligt Arbetsförmedlingen)
Alternativ 1
Högskoleutbildning om minst 180 hp.
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alternativ 2
Minst 1 års eftergymnasiala studier.
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (t.ex. arbetsledning, rekrytering, coachning eller kundkontakt).
Tjänsten är en timanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: maria@jobcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karriärkonsult Bandhagen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412), http://www.jobcenter.se
Skebokvarnsvägen 370 (visa karta
)
124 50 BANDHAGEN Jobbnummer
9962532