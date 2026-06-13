Lageransvarig till Taklagrets bygghandel i Örebro
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2026-06-13
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Lageransvarig till Taklagrets bygghandel i Örebro
Är du en trygg ledare som med struktur och fokus skapar lönsamma affärer och nöjda kunder. Då kan du vara den vi söker för att ta ett helhetsansvar för vår site i Örebro. Vi söker nu en Lageransvarig som vill leda, utveckla och strukturera vår site i Örebro.
Om rollen
Som Lageransvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av vår bygghandel. Du säkerställer att lagerhanteringen är effektiv, säker och välorganiserad samt att rätt varor finns på rätt plats vid rätt tid. Rollen är både operativ och strategisk och innebär nära samarbete med ledning, inköp och övriga funktioner.
Du rapporterar till VD och ditt operativa stöd i vardagen sker i samarbete av våra andra lageransvariga runt om i Sverige.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga lagerdriften: mottagning, plockning, packning och utleverans
Säkerställa ordning, struktur och korrekta lagersaldon
Leda, fördela och följa upp arbetet för personalen
Planera och genomföra inventeringar samt arbeta med lageroptimering
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs
Samordna inköp och beställningspunkter för god materialtillgång
Hantera inleveranser och returflöden
Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete inom lagerprocesser
Följa upp och rapportera nyckeltal samt avvikelser till ledningenKvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot logistik eller lager
Erfarenhet av lagerarbete och i en ledande eller ansvarstagande roll
God systemvana, gärna erfarenhet av lagerhanteringssystem.
Truckkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, engelska är meriterandeDina personliga egenskaper
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Tydlig och trygg ledare med god kommunikativ förmåga
Lösningsorienterad, initiativtagande och analytisk
Förmåga att arbeta både operativt i det dagliga arbetet och strategiskt med utveckling
Mål och uppföljning
I rollen arbetar du aktivt mot tydliga mål, bland annat:
Minskade avvikelser i plockning och packning
Välfungerande beställningspunkter och hög materialtillgänglighet
En trygg arbetsmiljö med aktiv tillbudsrapportering
Hög leveransprecision
Ökad kundnöjdhet (NPS eller liknande mätmetod)
Vi erbjuder
En ansvarsfull och utvecklande nyckelroll i verksamheten
Möjlighet att påverka och förbättra verksamheten
Ett engagerat team och nära samarbete med ledningen
Trygga anställningsvillkor och ett bonusprogramSå ansöker du
Tjänsten är placerad i Örebro. Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pontus Vallström VD, pontus.vallstrom@taklagret.se
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.Om företaget
Taklagret grundades ur en idé om att skapa en ledande Takmaterialleverantör i Sverige. Vi såg tidigt bristen på kunskap i den allmänna byggvaruhandeln samt svårigheterna att få tag i specialmaterial till tak i rätt tid. Med Taklagret skapades Sveriges första rikstäckande materialgrossist till proffsmarknaden inom tak. Det första lagret etablerades i Borlänge 2020 och har i stabil takt vuxit till dagens tre lagerbutiker i Mellansverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taklagret Sverige AB
(org.nr 559249-7795)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Nastagatan 20 Jobbnummer
9962524