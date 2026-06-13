Lageransvarig till Taklagrets bygghandel i Örebro

Taklagret Sverige AB / Chefsjobb / Örebro
2026-06-13


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Lageransvarig till Taklagrets bygghandel i Örebro
Är du en trygg ledare som med struktur och fokus skapar lönsamma affärer och nöjda kunder. Då kan du vara den vi söker för att ta ett helhetsansvar för vår site i Örebro. Vi söker nu en Lageransvarig som vill leda, utveckla och strukturera vår site i Örebro.
Om rollen
Som Lageransvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av vår bygghandel. Du säkerställer att lagerhanteringen är effektiv, säker och välorganiserad samt att rätt varor finns på rätt plats vid rätt tid. Rollen är både operativ och strategisk och innebär nära samarbete med ledning, inköp och övriga funktioner.
Du rapporterar till VD och ditt operativa stöd i vardagen sker i samarbete av våra andra lageransvariga runt om i Sverige.

Publiceringsdatum
2026-06-13

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga lagerdriften: mottagning, plockning, packning och utleverans

Säkerställa ordning, struktur och korrekta lagersaldon

Leda, fördela och följa upp arbetet för personalen

Planera och genomföra inventeringar samt arbeta med lageroptimering

Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs

Samordna inköp och beställningspunkter för god materialtillgång

Hantera inleveranser och returflöden

Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete inom lagerprocesser

Följa upp och rapportera nyckeltal samt avvikelser till ledningen

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot logistik eller lager

Erfarenhet av lagerarbete och i en ledande eller ansvarstagande roll

God systemvana, gärna erfarenhet av lagerhanteringssystem.

Truckkort är ett krav

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, engelska är meriterande

Dina personliga egenskaper
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten

Tydlig och trygg ledare med god kommunikativ förmåga

Lösningsorienterad, initiativtagande och analytisk

Förmåga att arbeta både operativt i det dagliga arbetet och strategiskt med utveckling

Mål och uppföljning
I rollen arbetar du aktivt mot tydliga mål, bland annat:

Minskade avvikelser i plockning och packning

Välfungerande beställningspunkter och hög materialtillgänglighet

En trygg arbetsmiljö med aktiv tillbudsrapportering

Hög leveransprecision

Ökad kundnöjdhet (NPS eller liknande mätmetod)

Vi erbjuder

En ansvarsfull och utvecklande nyckelroll i verksamheten

Möjlighet att påverka och förbättra verksamheten

Ett engagerat team och nära samarbete med ledningen

Trygga anställningsvillkor och ett bonusprogram

Så ansöker du
Tjänsten är placerad i Örebro. Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pontus Vallström VD, pontus.vallstrom@taklagret.se
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.

Om företaget
Taklagret grundades ur en idé om att skapa en ledande Takmaterialleverantör i Sverige. Vi såg tidigt bristen på kunskap i den allmänna byggvaruhandeln samt svårigheterna att få tag i specialmaterial till tak i rätt tid. Med Taklagret skapades Sveriges första rikstäckande materialgrossist till proffsmarknaden inom tak. Det första lagret etablerades i Borlänge 2020 och har i stabil takt vuxit till dagens tre lagerbutiker i Mellansverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Taklagret Sverige AB (org.nr 559249-7795)
702 27  ÖREBRO

Arbetsplats
Nastagatan 20

Jobbnummer
9962524

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