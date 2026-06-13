Vi söker dig som brinner för skönhet, välmående och kundservice
Sannas Skönhetsvård AB / Hälsojobb / Skurup Visa alla hälsojobb i Skurup
2026-06-13
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Vill du bli en del av ett växande företag inom skönhet och estetik där kunden alltid står i fokus?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vår klinik. Vi letar efter dig som har ett genuint intresse för skönhetsvård och som älskar att ge kunder ett professionellt och varmt bemötande.Publiceringsdatum2026-06-13Om tjänsten
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Ansiktsbehandlingar
Kroppsbehandlingar
Massage
Hudvårdsrådgivning
Försäljning av hudvårdsprodukter
Kundmottagning och bokningar
Övriga arbetsuppgifter inom kliniken
Tjänstens omfattning kan anpassas efter rätt kandidat.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för skönhet, hudvård och välmående
Är social, positiv och professionell i mötet med kunder
Är ansvarstagande, självgående och noggrann
Tycker om att utvecklas och lära dig nya behandlingar
Bidrar till en positiv och välkomnande atmosfär
Meriterande, men inget krav:
Utbildning som spaterapeut
Utbildning som hudterapeut
Utbildning som massör
Erfarenhet från skönhets-, spa- eller servicebranschen
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är ditt engagemang, din servicekänsla och ditt bemötande minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder:
• En trivsam arbetsplats med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
- Möjlighet att utvecklas inom skönhets- och estetiska behandlingar
- Löpande utbildning och kompetensutveckling
- Ett varierande och inspirerande arbete där ingen dag är den andra likSå ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv samt varför du vill arbeta med oss till:info@sannasskonhetsvard.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsplats: Skurup
Anställningsform: Deltid med goda möjligheter till heltid längre fram
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: info@sannasskonhetsvard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sannas Skönhetsvård AB
(org.nr 559512-5054)
Järnvägsgatan 1 B (visa karta
)
274 34 SKURUP Jobbnummer
9962526