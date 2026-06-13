Bygg En Karriär Inom Juridik Bokare Sökes
Legal Group Scandinavia AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-06-13
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De flesta jobb lär dig hur man följer instruktioner.
Det här jobbet kan lära dig hur man bygger en framtid.
Vi söker nu en bokare till en växande juridisk verksamhet med fokus på familjejuridik, arv, testamenten och framtidsfullmakter. Perfekt svenska är ett krav.
Du ringer inte kalla leads.
Alla personer du kontaktar har själva bett om att bli kontaktade.
De har anmält intresse för att få en personlig familjeplan utan bråk och en juridisk bok, exempelvis Arvskifte utan bråk, skriven av den jurist som du bokar rådgivningen till.
Din uppgift är att:
• Kontakta personer som själva har begärt kontakt • Förstå deras situation • Boka in dem till kostnadsfri juridisk rådgivning • Följa upp och hjälpa dem vidare i processen
Vi arbetar med tydliga system, färdiga processer och löpande utbildning.
För rätt person finns mycket goda utvecklingsmöjligheter. Många som börjar med bokning utvecklar en djup förståelse för juridiken, systemen och klientprocessen. På sikt finns möjlighet att arbeta vidare inom administration, klienthantering, paralegal-arbete eller rådgivning.
Vi söker dig som:
• Är trygg i telefon • Tycker om människor • Är disciplinerad och målmedveten • Vill utvecklas • Tar ansvar för dina resultat • Söker något långsiktigt
Högskoleutbildning är meriterande, särskilt inom juridik, ekonomi, administration eller samhällsvetenskap, men det är inget krav.
Ersättning
• Fast lön: 15 000 kr/månad • Bonus: 250 kr för varje bokning som leder till affär
Målet är minst 10 bokningar per dag.
Normalt räknar vi med att detta leder till minst 3 affärer per dag.
3 affärer × 250 kr = 750 kr per dag i bonus.
Vid cirka 20 arbetsdagar per månad motsvarar det:
• Bonus: cirka 15 000 kr/månad • Fast lön: 15 000 kr/månad
Total förväntad ersättning: cirka 30 000 kr/månad.
För den som blir skicklig och konsekvent finns möjlighet att prestera betydligt bättre än så.
Om du söker ett tillfälligt jobb är detta sannolikt inte rätt plats.
Om du vill lära dig juridik, utvecklas som person och bygga en långsiktig karriär tillsammans med ett engagerat team vill vi gärna höra från dig.
Berätta kort vem du är, varför du söker tjänsten och varför du tror att människor kommer att känna förtroende för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: paul@svenskatestamenten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jurist assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Legal Group Scandinavia AB
(org.nr 559323-9030)
Stadiongatan 65 (visa karta
)
217 62 MALMÖ Kontakt
VD
Paul Burton paul@svenskatestamenten.se 0739573701 Jobbnummer
9962529