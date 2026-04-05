Serveringsansvarig sökes till Al Banco Pasta
2026-04-05
Den italienska pastarestaurangen al banco är i en mycket spännande tillväxtfas och kommer detta år kommer ha öppet fler timmar, fler dagar, och med fler pastaerbjudanden!
Vi letar efter dig som tycker om att jobba med människor, är utåtriktad och är tillgänglig att börja din anställning redan nu, med god tillgänglighet över sommaren!
al banco är litet och här är det viktigt att lära sig vad hela jobbet innebär. Vi kommer lära dig allt från hur man bakar och tillagar vår pasta till hur man gör drinkar och dukar uteserveringen. Efter din introduktion kommer du att kunna öppna, stänga och sköta restaurangen i alla lägen. Här förväntas du laga mat, servera drinkar, kaffe, diska och städa i lika stora delar. Det är en utmärkt möjlighet för den som vill få en helhetsbild över branschen och växa snabbt! Alla anställda förväntas vara tillgängliga minst två helger i månaden utöver vardagar.
Kunskaper i italienska är meriterande!
Tidigare restaurangvana krävs inte, men är meriterande.
Du behöver vara 20 år gammal för att ha tillstånd att bli registrerad som serveringsansvarig hos tillståndsmyndigheten.
Ansök endast om du är bosatt i Göteborg med omnejd.
!Benvenuti! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: info@albanco.se Arbetsgivare Al banco pasta AB
(org.nr 559455-3678)
Kaserntorget 7 (visa karta
)
411 18 GÖTEBORG Jobbnummer
9838111