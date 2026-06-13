Detaljchef Bandvagn till TVK Mark vid Arméstaben
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2026-06-13
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, Luleå
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Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
Information om tjänsten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning i Rustningsenheten. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten, samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
Som Detaljchef Bandvagn leder du arbetet inom detaljen med ansvar för Försvarsmaktens bandvagnssystem (Bv 206, 208, 309 och 410 med varianter) samt tillhörande släpkärror och underhållsutrustning. Systemen används inom samtliga försvarsgrenar och förvaltas genom hela livscykeln – från mottagande och vidmakthållande till avveckling. Bandvagnsdetaljen består av åtta medarbetare placerade i Boden, Enköping och Östersund och ingår i Boden/Umeå-sektionen inom Arméstaben. Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som detaljchef ansvarar du för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt har personalansvar för systemdetaljens medarbetare. Rollen innebär nära samverkan med andra förband, centrala staber, FMV och industrin, och du leder utvecklingen av rutiner och arbetssätt i en verksamhet som är under tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsleda detaljens personal.
Ansvara för systemdetaljens ekonomiuppföljning och redovisning.
Ansvara för genomförande av brukar- och vidmakthållandemöten.
Stödja vid beredning av utrednings- och planeringsfrågor inom teknisk tjänst.
Företräda detaljen på sektionsrapporter. Kvalifikationer
Officersexamen alternativt annan akademisk examen eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av arbete med personalansvar
Erfarenhet av FM arbete inom logistik, främst teknisk tjänst
God förmåga att förstå samt uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God förmåga att arbeta i PC, framför allt i Microsoft Office applikationer
B-körkort
Meriterande
Teknisk erfarenhet av bandvagnssystem
Erfarenhet av arbete med ekonomiansvar
Erfarenhet av arbete med systemsäkerhet
God kännedom om FM materielförsörjnings- och materielprocesser
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT och SAP (PRIO) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett genuint teknikintresse och en god förmåga att skapa och utveckla samarbeten. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och trivs i en roll med många kontaktytor. Som person är du lyhörd, initiativrik och handlingskraftig.
Vidare ser vi att du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt behåller fokus även i situationer med högt tempo eller förändrade förutsättningar. Du har också förmåga att leda och utveckla både människor och verksamhet samt drivs av att förbättra arbetssätt, metoder och rutiner.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för befattningen.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Mj Jörgen Vikström, Stf C Boden-Umeå sektionen
Telefon: 072-387 99 42
Mail: jorgen.vikstrom@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56 Övrig information
Befattningsnivå: OR8, det viktigaste är lämplighet för befattningen.
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Boden
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
Du som är intresserad av tjänsten och har en grad som lägst Major eller Förvaltare söker genom att anmäla intresse till din närmsta chef samt till AST genom att mejla jorgen.vikstrom@mil.se
. Övriga är välkomna att skicka in sin ansökan med CV samt personligt brev enligt normalt förfarande.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Hedenbrovägen (visa karta
)
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9962522