Parcel Delivery Driver
Berhe, Sened Teklebrhan / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2026-06-14
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Job: Parcel Delivery Driver – Borlänge
Nafi Transport is looking for 2 professional and experienced parcel delivery drivers in Borlänge.
📍 Workplace: Mästargatan, Borlänge
Job Details:
• Deliver parcels for companies such as Airmee and Budbee
• Working hours: approximately 16:00–23:00
• Minimum 3 days per week (at least 1 weekend day)
Requirements:
• Valid Swedish B driving license (manual)
• Good English and proficiency in Swedish
• Previous experience in parcel delivery and driving routes
• Professional, responsible, and punctual
• Good customer service skills
• Available to work at least 3 days per week
We Offer:
• Competitive salary
• Flexible schedule
• A growing and professional company
• Friendly and supportive team
Interested?
Send your CV and contact details to: nafitransport8@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: nafitransport8@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Berhe, Sened Teklebrhan
Wallingatan 13 Lgh 1103 (visa karta
)
784 34 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nafi Transport Jobbnummer
9962533