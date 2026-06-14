Parcel Delivery Driver

Berhe, Sened Teklebrhan / Fordonsförarjobb / Borlänge
2026-06-14


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Job: Parcel Delivery Driver – Borlänge
Nafi Transport is looking for 2 professional and experienced parcel delivery drivers in Borlänge.

📍 Workplace: Mästargatan, Borlänge

Job Details:

• Deliver parcels for companies such as Airmee and Budbee

• Working hours: approximately 16:00–23:00

• Minimum 3 days per week (at least 1 weekend day)

Requirements:

• Valid Swedish B driving license (manual)

• Good English and proficiency in Swedish

• Previous experience in parcel delivery and driving routes

• Professional, responsible, and punctual

• Good customer service skills

• Available to work at least 3 days per week

We Offer:

• Competitive salary

• Flexible schedule

• A growing and professional company

• Friendly and supportive team

Interested?

Send your CV and contact details to: nafitransport8@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: nafitransport8@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Berhe, Sened Teklebrhan
Wallingatan 13 Lgh 1103 (visa karta)
784 34  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nafi Transport

Jobbnummer
9962533

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