Teknisk Designledare Bandvagn till TVK Mark vid Arméstaben
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2026-06-13
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Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
Information om tjänsten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning i Rustningsenheten. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten, samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
Bandvagnsdetaljen består av åtta medarbetare placerade i Boden, Enköping och Östersund och ingår i Boden/Umeå-sektionen inom Arméstaben, där vi tillsammans är cirka 25 medarbetare med bred teknisk kompetens och verksamhet på flera orter i landet.
Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter med eget ansvar och kräver både självständighet och god samarbetsförmåga. Du arbetar nära kollegor inom bandvagnsdetaljen samt i samverkan med andra systemdetaljer, förband och externa aktörer. Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk Designledare Bandvagn (TDL BV) arbetar du med att säkerställa att Försvarsmaktens bandvagnssystem (Bv 206, 208, 309 och 410 med varianter) har rätt teknisk konfiguration under hela sin livslängd. I rollen deltar du i beslut om vidmakthållandeåtgärder och bidrar till att systemen utvecklas och förvaltas på ett säkert och effektivt sätt.
Huvudssakliga arbetsuppgifter:
Leda framtagandet av systemsäkerhetsgodkännande inför beslut om användning.
Leda vid framtagning av Teknisk Order (TO), med utformning, kravställning, kvalitetssäkring, remissgranskning samt sammanhåller uppföljning av TO.
Delta i kravställningsarbete vid materielutveckling, -anskaffning och -överlämning till FM.
Medverka i brukar- och vidmakthållandemöten.
Stödja Materielsystemledare (MSL) och Tekniksystemledare (TSL) som sakkunnig på den systematiska ändringsverksamheten.
Stödja i systemsäkerhetsfrågor och tekniska designfrågor.
Stödja inför och vid överlämning av designansvar mellan FMV och FM.
Stödja med framtagande av analysunderlag ur våra stödsystem PRIO, LIFT mfl.
Kvalifikationer
Akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
God förmåga att förstå samt uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
God förmåga att arbeta i PC, framför allt i Microsoft Office applikationer.
Erfarenhet av FM arbete inom logistik, främst teknisk tjänst.
B-körkort.
Meriterande
Teknisk utbildning och erfarenhet av markmateriel inom FM.
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT och PRIO (SAP).
Erfarenhet av arbete med systemsäkerhet.
Kännedom om FM materielförsörjnings och materielprocesser.
Tidigare erfarenhet av arbete med planering och kravställning i flera tidsperspektiv.
Lång teknisk erfarenhet av bandvagnssystem Bv410, Bv309 & Bv206/208 Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har lätt för att skapa och utveckla goda samarbeten och bygger förtroendefulla relationer både inom och utanför den egna organisationen.
Du arbetar strukturerat och ser värdet av tydliga metoder och rutiner, samtidigt som du gärna bidrar till att utveckla och förbättra dem. Som person är du initiativrik, ansvarstagande och handlingskraftig. Du planerar och prioriterar ditt arbete självständigt och har förmåga att behålla fokus och leverera med god kvalitet även under perioder med högt tempo.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för befattningen.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Mj Jörgen Vikström, C Bv-detaljen
Telefon: 072-387 99 42
Mail: jorgen.vikstrom@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56 Övrig information
Befattningsnivå: Civil.
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Boden eller Östersund.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Hedenbrovägen (visa karta
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961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9962523