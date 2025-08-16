Serverings personal
2025-08-16
Serveringspersonal sökes
Vi söker dig som vill arbeta som serveringspersonal i en trivsam och välbesökt restaurang.Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Ge god service och skapa en trevlig upplevelse för gästerna
Hantera kassa och betalningar
Duka upp, plocka av och hålla ordning i matsalenKvalifikationer
Erfarenhet av servering är meriterande men inget krav
God servicekänsla och positiv attityd
Noggrann, stresstålig och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö i ett härligt team
Flexibla arbetstider, dag- och kvällspass
Lön enligt kollektivavtal
Mariestads golfkrog
Omfattning: heltid
Tillträde: snarast
Är du intresserad? Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: slejman@mariestadsgolfkrog.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: Slejman@mariestadsgolfkrog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elissak AB
(org.nr 559238-0983)
Gummerstadsvägen 45 (visa karta
)
542 94 MARIESTAD Jobbnummer
9461497