Servering & Kallskänk

Bageristugan på Värmdö AB / Butikssäljarjobb / Värmdö
2025-09-23


Vill du jobba i vårat glada gäng?
Vi söker dig som har erfarenhet av café/konditori eller liknande som trivs i en fartfylld och social miljö.
Som engagerad medarbetare bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera uppgifter samtidigt, ex. kundflöde och ta emot beställningar samtidigt. Man ska gilla att jobba med livsmedel och skapande.
I tjänsten ingår det att jobba i serveringen med försäljning och kundbemötande, att förbereda smörgåsar, sallader och hantera livsmedel samt skötseln av lokalen.
Kassa krav är meriterande likaså erfarenhet av kundbemötande och service. Behärska svenska språket i både tal och skrift då vi har mycket kundkontakt.
Tjänsten omfattar heltid och kan omfatta både vardagar och helger, allt från 05:30 - 19:00.
Tjänsten är tillsvidare med provanställning.
Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV och personligt brev till ansokan.bageristugan@gmail.com.
Är inte ansökan komplett så behandlas den inte.
Märk ansökan med " kallis "

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: ansokan.bageristugan@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bageristugan på Värmdö AB (org.nr 556908-9419)
Skärgårdsvägen 226 (visa karta)
139 35  VÄRMDÖ

Arbetsplats
Bageristugan på Värmdö

Kontakt
Ägare
Ida Kaarle
ansokan.bageristugan@gmail.com
0767889955

Jobbnummer
9523186

