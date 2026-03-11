Senior valideringskonsult Stockholm
Plantvision AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plantvision AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Stenungsund
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkerställa kvaliteten inom Life Science tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara. Hos oss väntar uppdrag som kräver nyfikenhet, lösningsdriv och vass kompetens och som ger dig chansen att utvecklas i nya sammanhang. Tillsammans bidrar vi till en bättre morgondag och formar framtidens lösningar som gör skillnad för människor och samhälle.
Det här blir din roll
Vi söker en senior valideringsledare eller valideringsexpert som vill ta en central roll i våra mest utmanande och affärskritiska projekt inom Life Science. Med din långa erfarenhet, tekniska expertis och förmåga att bygga starka relationer blir du en nyckelperson i att säkerställa kvalitet, regelefterlevnad och framgång för våra kunder.
Hos oss blir du en del av vårt affärsområde Compliance, enheten Quality & Validation - en miljö där specialistkunskap, affärsutveckling och teamanda går hand i hand. Du kommer att leda och driva valideringsuppdrag, från planering till genomförande, samtidigt som du bidrar med lösningsorienterad rådgivning och affärsmässigt tänk.
Som senior konsult ges det även möjlighet att agera mentor och inspirationskälla för mer juniora kollegor. Du delar gärna med dig av din erfarenhet, vägleder i komplexa frågor och bidrar till att utveckla både vårt erbjudande och våra kunders verksamhet. Här får du möjlighet att kombinera ditt tekniska djup med din förmåga att skapa långsiktiga samarbeten och driva affärer framåt.
Det här är en roll för dig som vill hjälpa våra kunder inom olika projekt där varje dag innebär nya utmaningar - och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Rollen innebär:
Säkerställa att regulatoriska krav och standarder enligt GMP/GxP efterlevs och därmed bidra till framgångsrika, säkra och hållbara projekt.
Utveckla valideringsstrategier samt ta fram och kvalitetssäkra valideringsdokumentation.
Kvalificera och validera datoriserade system i komplexa miljöer.
Driva tvärfunktionellt arbete med kravställning, riskhantering och kvalitetssäkring samt koordinera valideringsaktiviteter och leda resurser i större projekt där nära samarbete mellan kund och kollegor är avgörande för resultatet.
Hantera avvikelser, CAPA och ändringsärenden på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Etablera och utveckla samarbeten med leverantörer.
Agera rådgivare och kunskapsbärare i kundprojekt samt fungera som mentor och utbildare för att dela med dig av din erfarenhet och bidra till teamets utveckling.
Vi har kontor på flera orter i Sverige, den här tjänsten är placerad vid vårt kontor i Uppsala.
Så här kommer du att briljera
Med din förmåga att bygga långsiktiga relationer, kommunicera personligt och alltid sätta kundens behov i centrum, kommer du att spela en nyckelroll hos oss. Du är en trygg förebild som gärna delar med dig av din erfarenhet och fungerar som mentor för mer juniora kollegor. Du drivs av att identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla samarbeten och bidra till vår tillväxt genom ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt.
Din tekniska kompetens kombinerar du med en stark problemlösningsförmåga och förmågan att planera och prioritera på ett strukturerat sätt. Du har uthållighet att ta saker i mål och tar gärna initiativ som skapar värde för både kund och team. Vi värdesätter din förmåga att kombinera hög kvalitet med affärsutvecklande fokus - och att du trivs i en miljö där samarbete, kunskapsdelning och engagemang är självklara delar av vardagen.
För att lyckas i rollen har du:
En högskoleutbildning eller motsvarande inom ett relevant område.
Minst 5 års erfarenhet inom Pharma/Biotech och arbete enligt GMP.
Minst 3 års erfarenhet av validering av olika typer av datoriserade system (CSV) samt kunskap om GAMP, inklusive system som produktions- och processrelaterade system, labsystem, IT-system som eQMS/ERP/LIMS, FMS, Historian och datamigrering.
Erfarenhet av att arbeta enligt olika kvalitetsledningssystem och i elektroniska system för dokument- och ärendehantering.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av andra regelverk och guidelines utöver ovan nämnda är mycket meriterande.
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för Life Science, från MedTech-startups till globala läkemedelsbolag. Hos oss får du följa hela kedjan, från tillverkning till vård, och arbeta med regelverk, revisioner, projektledning och utvärderingar. Det som driver oss är att hjälpa kunder nå sina mål och göra verklig skillnad för patienter och samhälle.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!Publiceringsdatum2026-03-11Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Ida Holmberg på 076 108 84 87 eller ida.holmberg@plantvision.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6681981-1887877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plantvision AB
(org.nr 556336-5989), https://career.plantvision.se
Färögatan 33 (visa karta
)
164 51 KISTA Arbetsplats
Plantvision Jobbnummer
9791887