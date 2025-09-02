Senior Transactions Consultant (Env.)
2025-09-02
Om rollen
Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina kunskaper inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet för att både självständigt och tillsammans med kompetenta kollegor leda uppdrag hos våra kunder över hela Sverige. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har flerårig erfarenhet av arbete inom området, exempelvis som konsult, som miljö- eller arbetsmiljösamordnare från industrin eller från tillsynsmyndighet. Om du är vår nya Seniorkonsult Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö och Hållbarhet - klicka på knappen "I'm Interested"
Du kommer att tillhöra Environment & Health
Som vår nya Seniorkonsult miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet kommer du att vara en del av vår enhet Compliance, Sustainability and Transactions, som i nuläget består av ca. 25 konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Perstorp. I din roll som konsult kommer du både självständigt och i team arbeta direkt mot kund för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. Våra kunder är inom olika branscher och även av varierande storlek, vilket gör arbetet både varierande och utmanande. Till din hjälp har du drivna kollegor med lång erfarenhet och en organisation vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden.
På Ramboll har vi ett fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Detta innebär att vi vill erbjuda våra medarbetare en stimulerande och utvecklande vardag, med härliga kollegor och intressanta uppdrag, men där det också finns möjlighet att ha energi över till tid med familjen eller fritidsintressen. Vi kommer fortsätta att jobba med en hybridlösning där vi till största del är på kontoret. Dock vet vi nu av erfarenhet att vi ibland föredrar att jobba hemma och då ska du känna att det är möjligt också.
Exempel på Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan vara exempelvis:
Genomföra desktop-studier, platsbesök, dokumentgranskningar och rapportskrivning inom Environmental Due Diligence (EDD)
Successivt ta större ansvar i projekt, från stödjande roller till att leda delar av leveranser och kunddialog
Bygga upp kunskap om Rambolls metoder, relevanta miljölagar och hållbarhetsaspekter för att stärka projektkvalitet
Bidra till utveckling av arbetsprocesser och integrera hållbarhetsperspektiv i due diligence-arbete
Stödja marknads- och kundutveckling genom att identifiera nya affärsmöjligheter och stärka relationer med kunder.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av miljö- eller hållbarhetsfrågor, gärna kopplat till transaktioner, tillståndsfrågor eller compliance.
God förståelse för relevant miljölagstiftning och förmåga att tillämpa den i praktiska projekt.
Intresse för att utvecklas inom Environmental Due Diligence och på sikt ta en projektledande roll.
Förmåga att arbeta strukturerat, analysera information och omvandla den till tydliga slutsatser i rapporter.
Affärssinne och intresse för kundrelationer - du tycker det är stimulerande med dialog med kunder och att bidra till Rambolls marknadsutveckling.
Tidigare erfarenhet från konsultrollen, miljö-/hållbarhetsarbete i verksamheter eller tillsynsarbete är meriterande.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Intervjuer kommer att genomföras löpande. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Ansök senast 14.9.2025
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
