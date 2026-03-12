Senior testingenjör inom RF och testautomation
2026-03-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av en tekniskt avancerad verksamhet inom försvars- och högteknologisk industri, där testning sker nära både produktutveckling och verkliga användningsscenarier. I rollen arbetar du genom hela testprocessen och bidrar till att säkerställa funktion, kvalitet och tillförlitlighet i komplexa produkter med koppling till RF, elektronik och mjukvara.
ArbetsuppgifterGranska kravspecifikationer och omsätta dem till testfall och testplaner.
Genomföra manuella och automatiserade tester i labb- och fältmiljö.
Bygga, anpassa och vidareutveckla testriggar för olika testbehov.
Dokumentera testresultat och analysera avvikelser på ett strukturerat sätt.
Samarbeta nära andra tekniska funktioner kring teststrategi, felsökning och verifiering.
Arbeta produktnära med testning inom framför allt RF-området.
KravMinst 8 års relevant arbetslivserfarenhet.
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen.
Bred kompetens inom mjukvara, elektronik och radio.
Mycket goda kunskaper inom RF och elektronik.
Erfarenhet av C# och Python.
Erfarenhet av testautomation, robotik och byggnation av testriggar.
Erfarenhet från försvarsindustri.
Erfarenhet från produktbaserade företag med koppling mellan mjukvara och fysiska produkter.
God analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat och metodiskt.
Förmåga att kommunicera tekniska frågeställningar tydligt, både internt och externt.
