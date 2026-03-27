Senior Systemutvecklare
Skatteverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vill du använda din problemlösningsförmåga och skriva kod som verkligen gör skillnad? Vi söker seniora fullstackutvecklare som vill arbeta långsiktigt med ett större .
NET-system kopplat till EU:s momsordning One Stop Shop (OSS). Hos oss blir du en viktig del av ett uppdrag som säkerställer stabila och effektiva processer för både företag och myndigheter. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som systemutvecklare hos oss utvecklar du ett centralt system inom EU:s momsordning. Vårt system hanterar registrering, deklaration och betalning och är integrerat både med andra EU-länder och interna ekonomisystem. I rollen arbetar du både med nyutveckling och förvaltning i ett agilt utvecklingsteam. Teamet tar gemensamt ansvar för leveranserna och säkerställer att helheten fungerar. Systemets frontend och backend är byggt i .NET och körs på Windows Server med Microsoft SQL server. I rollen vidareutvecklar du maskinella flöden och regelstyrd affärslogik samt arbetar med integrationer mot andra EU-länder, ekonomiska transaktioner och betalningsflöden.
Vi tror att du drivs av att förstå samband, värdesätter struktur och kvalitet och vill bidra till en hållbar arkitektur. Du är trygg i att utmana arbetssätt när det behövs och ser förbättringar som en naturlig del av utvecklingen. Teamet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom olika områden och ni har stor frihet att organisera arbetet tillsammans. Du uppskattar komplexa system och vill förstå hur de fungerar på djupet. I rollen får du bidra i ett sammansvetsat team med helhetsansvar för Sveriges OSS-lösning. Vi arbetar långsiktigt och satsar på framtidssäkra lösningar med minimal teknisk skuld och samhällsnyttan i fokus.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet.
Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör vår it-avdelning, it moms- och utlandsektionen. Placeringsorten är i Göteborg med kontor på Gårda Vesta, där ca 150 kollegor på it-avdelningen väntar på att få samarbeta med dig.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av .NET-utveckling
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av SQL och relationsdatabaser
- aktuell och relevant erfarenhet av komplexa informations och/eller ärendehanterande system
- aktuell och relevant förmåga att förstå och arbeta i större kodbaser med många integrationer
Det är även önskvärt att du ha flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Java/Springboot och Openshift Container Platform (OCP).
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Maria-Claudia Sun Han Cordova, hr-specialist maria-claudia.sun.han.cordova@skatteverket.se Jobbnummer
9824923