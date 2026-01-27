Senior Systemingenjör inom systemsäkerhet
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemingenjör till ett tekniskt avancerat uppdrag inom flygteknik. Du får en central roll i utvecklingen av framtida styrsystem för stridsflyg, där systemsäkerhet, spårbarhet och ett strukturerat arbetssätt är avgörande. Uppdraget innebär nära samverkan mellan hård- och mjukvara i komplexa system samt dialog med flera intressenter, inklusive underleverantörer.
ArbetsuppgifterLeda och driva systemsäkerhetsarbetet i projektet samt föra tekniska dialoger med underleverantörer
Genomföra och dokumentera säkerhetsanalyser, inklusive FMEA
Definiera och dokumentera krav på gränssnitt mot avioniksystem och datorplattformar
Planera och genomföra test, verifiering och kvalificering av hård- och mjukvara i rigg
Samarbeta med inköpsfunktion och andra tvärfunktionella team
KravSenior erfarenhet av systemingenjörsarbete i komplexa tekniska system
Erfarenhet av systemsäkerhet och säkerhetsrelaterade analyser
Kunskap om apparatutvecklingsprocesser och tillhörande procedurer, exempelvis från flyg-, fordons- eller medicinteknisk industri
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom system engineering, elektronikdesign eller systemintegration
Erfarenhet av typprov, verifiering och kvalificeringsarbete
Förmåga att arbeta strukturerat och driva tekniska frågor i tvärfunktionella miljöer
Intresse för flyg och avancerade tekniska system
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av projektledning
Kännedom om arbetssätt och processer kopplade till Gripenprogrammet, exempelvis Aircraft Computer System, System Engineering Management Plan och Software Development PlanSå ansöker du
