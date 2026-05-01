Senior system- och applikationsansvarig
Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig miljö inom energisektorn där stabila analysapplikationer är avgörande för driftplanering och den långsiktiga utvecklingen av kraftsystemet. I rollen ansvarar du för både inköpta och egenutvecklade system i ett komplext leveranslandskap med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och spårbarhet.
Du blir en del av ett nybildat team som driver drift och förvaltning av verksamhetskritiska applikationer och samtidigt stöttar leveransteam som utvecklar lösningar i bland annat C#, React, C++ och Python. Miljön är primärt on-prem och omfattar Windows, Linux och Kubernetes, med verktyg för CI/CD, observability och automation som Azure DevOps, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube, OP5, Prometheus, Loki, Grafana, Ansible, Terraform och Helm.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar att kombinera teknik, koordinering och förbättringsarbete i en miljö där din insats gör verklig skillnad för samhällskritisk infrastruktur.
ArbetsuppgifterDu tar ett operativt ansvar för förvaltning, drift och livscykelhantering av verksamhetskritiska applikationer och system.
Du omvandlar verksamhetsbehov till hållbara IT-lösningar och bidrar till tekniska systemkrav.
Du planerar, koordinerar och driver uppgraderingar, releaser, tester och förändringsinitiativ.
Du säkerställer stabil drift och arbetar med incident-, problem- och changeprocesser enligt ITIL.
Du samarbetar nära leveransteam, DevOps-specialister, plattforms- och infrastrukturteam samt IT-säkerhetsfunktioner.
Du stöttar utvecklingsteam som bygger applikationer i C# och React på Windows och bidrar även i miljöer med C++, Python, Linux och Kubernetes.
Du ansvarar för dokumentation, rutiner, behörighetsstruktur och kontakter med externa leverantörer.
Du identifierar förbättringsmöjligheter, driver mindre uppdrag och bidrar till kunskapsspridning i teamet.
KravMinst 15 års arbetslivserfarenhet som system- och applikationsansvarig eller i närliggande roller som systemadministratör eller förvaltningsledare, vilket har gett dig kompetens inom konfiguration, drift och förvaltning av applikationer och system samt god förståelse för IT-infrastruktur och IT-säkerhet.
Alternativt minst 12 års relevant arbetslivserfarenhet i nämnda roller samt högskole- eller universitetsutbildning om minst 120p/180hp inom IT eller annan relevant motsvarande utbildning.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet under de senaste 8 åren som system- och applikationsansvarig med ansvar för både inköpta och egenutvecklade verksamhetskritiska och komplexa applikationer eller system, arbetssätt enligt en definierad styrmodell som till exempel Pm3.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Windows Server av applikationer och tillhörande SQL-databaser.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av skriptprogrammering i Windowsmiljö med till exempel Powershell och Python.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av monitorering, observerbarhet och logghantering med till exempel OP5, Loki, Grafana och Prometheus.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet från en verksamhet med mycket höga IT-säkerhetskrav och tillhörande processer.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i ett agilt team med agila metoder och verktygsstöd som Azure DevOps eller Jira.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 4 års arbetslivserfarenhet som DevOps Engineer eller infrastrukturtekniker.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet som system- och applikationsansvarig med applikationer för analys och eller drift av kraftsystem.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
