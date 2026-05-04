Senior system- och applikationsansvarig
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhetskritisk miljö inom energisektorn där IT-system och applikationer används för kraftsystemanalys, driftplanering och långsiktig utveckling av det svenska kraftsystemet. Här blir du en viktig länk mellan leveransteam, verksamhet och andra IT-funktioner i ett landskap som rymmer både egenutvecklade och inköpta system.
Du blir en del av ett nybildat team som ansvarar för drift och förvaltning av inköpta system samt stöttar leveransteam som arbetar med egenutvecklade lösningar. Miljön präglas av höga säkerhetskrav, on-prem-lösningar och ett brett teknikspann med bland annat C++, C#, Python, React, Linux, Windows och Kubernetes. Här finns också ett tydligt fokus på DevOps och agila arbetssätt. Det gör rollen extra intressant för dig som vill kombinera samhällsviktig nytta med teknisk bredd och möjlighet att påverka hur arbetet utvecklas framåt.
ArbetsuppgifterDu driver det operativa arbetet kring förvaltning, drift och livscykelhantering av verksamhetskritiska applikationer och system.
Du omsätter verksamhetens behov till effektiva IT-lösningar och bidrar i arbetet med tekniska systemkrav.
Du är med och formar den långsiktiga förvaltningsplanen och leder större förändringsinitiativ framåt.
Du säkerställer stabil drift, inklusive incident-, problem- och changehantering enligt ITIL.
Du planerar, koordinerar och genomför uppgraderingar, releaser och tester.
Du samverkar nära leveransteam, förvaltningsledning, plattforms- och infrastrukturteam samt IT-säkerhetsfunktioner.
Du ansvarar för dokumentation, rutiner och behörighetsstruktur samt följer upp att säkerhetskrav och regelverk efterlevs.
Du fungerar som kontaktperson mot leverantörer och externa parter och bidrar till kunskapsspridning i teamet.
Du stöttar DevOps-specialister i tekniskt arbete och kan även bidra inom automatisering om du har den kompetensen.
KravMinst 15 års arbetslivserfarenhet som system- och applikationsansvarig eller andra närliggande roller såsom systemadministratör eller förvaltningsledare, vilket gett kompetens inom konfiguration, drift och förvaltning av applikationer och system samt god förståelse för IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Alternativt minst 12 års relevant arbetslivserfarenhet i nämnda roller samt högskole/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT eller annan relevant motsvarande utbildning.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet i rollen som system- och applikationsansvarig under de senaste 8 åren med ansvar för både inköpta och egenutvecklade verksamhetskritiska och komplexa applikationer eller system, i en definierad styrmodell som till exempel Pm3.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Windows Server av applikationer och tillhörande SQL-databaser.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av skriptprogrammering i windowsmiljö med till exempel Powershell och Python.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av monitorering, observerbarhet och logghantering med till exempel OP5, Loki, Grafana och Prometheus.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet från en verksamhet med mycket höga IT-säkerhetskrav och tillhörande processer.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i ett agilt team med agila metoder och verktygsstöd såsom Azure DevOps eller Jira.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 4 års arbetslivserfarenhet som DevOps Engineer eller infrastrukturtekniker.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet som system- och applikationsansvarig från en säkerhetskänslig och samhällskritisk verksamhet.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet som system- och applikationsansvarig med applikationer för analys och/eller drift av kraftsystem.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
