Senior Research Engineer
Voestalpine Precision Strip AB / Gruv- och metallurgijobb / Munkfors Visa alla gruv- och metallurgijobb i Munkfors
2025-09-29
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Voestalpine Precision Strip AB i Munkfors
, Karlstad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara med och driva utvecklingen av nya material i en internationell miljö? Nu finns en spännande möjlighet att bli en del av voestalpine Precision Strips växande forsknings- och utvecklingsteam i Munkfors.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som Research Engineer blir du en nyckelperson i företagets produktutveckling. Du rapporterar direkt till FoU-chefen och arbetar tillsammans med ett team som identifierar marknadsbehov och utvecklar nya material för att möta dessa. Rollen är bred och innebär både praktiskt utvecklingsarbete, tekniskt kundstöd och problemlösning kopplat till produktion eller kundfrågor.
I arbetet ingår bland annat att:
Utveckla nya material och lösningar baserat på marknadsbehov
Ge teknisk support till kunder och säljavdelning
Delta i utredningar och åtgärder kopplade till produktion och kundprocesser.
Bidra till att stärka företagets kompetens inom metallurgi och materialkarakterisering
Representera voestalpine Precision Strip vid internationella kundmöten och konferenser
Vi söker dig som
Har minst en masterexamen med inriktning mot metallurgi eller motsvarande
Har erfarenhet av materialkarakterisering, utmattningsprestanda, haverianalys eller liknande
Har kunskap inom rostfria och kolstål är meriterande
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Det är meriterande om du har erfarenhet av kundkontakt, internationella samarbeten eller arbete i en FoU-miljö.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i ett dynamiskt FoU-team hos voestalpine Precision Strip
Möjlighet till hybridarbete upp till två dagar per vecka
Tillgång till avancerad utrustning såsom FEG SEM, XRD, LSCM och moderna testmaskiner
En tydlig satsning på din karriärutveckling genom företagets Professional Development Planning (PDP)
Internationella kontakter och möjlighet att resa i arbetet
Provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord som hantera alla ansökningar. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare voestalpine Precision Strip AB
(org.nr 556033-6280)
Uddeholmsvägen 20 (visa karta
)
684 92 MUNKFORS Kontakt
Professionals Nord
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9530546