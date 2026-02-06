Senior Projektledare
Om Multiply & VisFlow
Multiply är ett teknikdrivet end to end solution provider som verkar i gränslandet mellan avancerad mjukvaruutveckling, systemdesign och datadrivna plattformar. Tillsammans med VisFlow - vår egen produkt för strukturerad, visuell och spårbar teknisk kunskap - hjälper vi organisationer att bygga, driva och vidareutveckla komplexa system inom säkerhetskritiska och dataintensiva domäner.
VisFlow omvandlar komplexa tekniska processer, systemflöden och operativ kunskap till tydliga, visuella och sammanlänkade representationer. Plattformen gör det möjligt för team att förstå, förvalta och skala avancerade system genom hela livscykeln - från utveckling och införande till drift och kontinuerlig förbättring.
Rollen
Multiply är ett teknikdrivet konsultbolag som verkar i gränslandet mellan avancerad systemutveckling, mjukvara och komplexa industriella miljöer. Vi arbetar med uppdrag där struktur, tillit och genomförandekraft är avgörande - ofta i säkerhetskritiska sammanhang.
Vi söker nu en Senior Projektledare för uppdrag inom försvarsindustrin, där du får ett tydligt mandat och ett stort ansvar att leda komplexa projekt från start till mål.
Om rollen
Som senior projektledare ansvarar du för helheten i projektleveransen. Du leder och samordnar projektteam, skapar tydlig struktur och säkerställer framdrift i alla projektets faser - från initiering till avslut. Rollen kräver stark kommunikativ förmåga, hög integritet och vana att arbeta nära både styrgrupp och operativa team.
Ansvarsområden
Leda och samordna projektteam i komplexa miljöer
Engagera och inspirera team mot gemensamma mål
Planera, organisera och följa upp projektets samtliga faser
Rapportera tydlig och korrekt status till styrgrupp och intressenter
Kommunicera effektivt med interna och externa parter
Säkerställa rätt förutsättningar och arbeta proaktivt med hinder
Identifiera, mitigera och rapportera risker
Dokumentera och strukturera beslut, åtgärder och lärdomar
Bygga starka relationer och långsiktigt förtroende
Leda styrgruppsmöten och säkerställa rätt stöd vid rätt tid
Minst 10 års erfarenhet i ledande roller, varav flera år som projektledare
Dokumenterad erfarenhet från försvarsindustrin
God förståelse för arbete i säkerhetsklassade miljöer
Godkänd säkerhetsprövning (krav)
Mycket god förmåga att skapa struktur, driva beslut och leverera resultat
Varför Multiply & VisFlow?
Hos Multiply blir du del av en end-to-end-leverantör där djup teknisk kompetens, systemtänkande och långsiktigt värdeskapande står i centrum. I kombination med VisFlow erbjuder vi inte bara projekt, utan ett produkt- och kunskapsekosystem som hjälper organisationer att förstå och förbättra komplexa system över tid.
Denna roll innebär spännande perspektiv och betyder att du kommer jobba med:
Tekniskt djup - inte förvaltning
Långsiktighet och stabilitet
Arbete med system som har direkt betydelse för nationell säkerhet
En miljö där erfarenhet, struktur och ingenjörsmässighet värderas högt
Hos Multiply arbetar du i sammanhang där systemförståelse, tekniskt ledarskap och långsiktigt tänkande verkligen spelar roll, tillsammans med mycket erfarna ingenjörer i krävande och meningsfulla tekniska miljöer.
