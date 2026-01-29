Senior Projektledare
Vill du bli en nyckelperson i att omsätta Svenska Spels strategi till konkret handling? Som Senior Projektledare leder du initiativ som spänner över affär och teknik och säkerställer att prioriterade satsningar inte bara beslutas utan faktiskt genomförs och ger effekt. Sök idag!
Vad kommer du att göra?
Du kommer att leda flera parallella initiativ som är centrala för att omsätta Svenska Spels strategi och affärsplan i konkret leverans. Uppdragen spänner över både affär och teknik och kräver struktur, omdöme och förmåga att driva förändring i en komplex organisation.
Rollen är långsiktig och strategiskt viktig, med tydlig koppling till våra prioriteringar för de kommande åren.
I rollen som senior projektledare kommer du bland annat att:
leda komplexa, affärsnära och ofta tekniskt präglade projekt från start till mål
arbeta agilt i miljöer som förändras - med fokus på framdrift, kvalitet och samverkan
driva förändringsledning och säkerställa att nya arbetssätt faktiskt landar i verksamheten
ta ansvar för projektens ekonomi: planering, uppföljning, prognos och effekthemtagning
samarbeta tätt med IT, utveckling, arkitektur och verksamhet
samverka med externa leverantörer och partners där det är relevant
Du är trygg i att röra dig mellan affär och teknik och bidrar aktivt till helheten - inte bara ditt eget projekt.
Vilka gör du det tillsammans med?
Du tillhör Strategi & Hållbarhet, ett team av seniora strateger, affärs- och verksamhetsutvecklare, risk manager, hållbarhetsspecialister, hållbarhetscontroller och flera seniora projektledare.
Teamet har ett gemensamt ansvar för att:
ta fram Svenska Spels koncernstrategi och affärsplan
säkra långsiktig och hållbar tillväxt
driva exekveringen av koncernens viktigaste initiativ och förändringar
Här jobbar vi nära varandra, med högt förtroende, höga krav, stort mandat och stora hjärtan.
Är du den som kommer att göra det?
Vi söker dig som har en hög senioritetsnivå och som är van att ta ansvar i komplexa sammanhang. Du har lett tunga tekniska implementationsprojekt tidigare och är trygg i att fatta beslut även när allt inte är helt färdigt. Som person är du kommunikativ, strukturerad och trygg i komplexitet. Du är inkluderande i ditt ledarskap, samarbetar gärna och har lätt för att skapa förtroende samtidigt som du vågar ställa krav och driva framdrift.
Utöver ovanstående ser vi också att du har:
minst 10 års erfarenhet av att leda komplexa projekt eller initiativ med hög självständighet
dokumenterad erfarenhet av agila arbetssätt och att arbeta i föränderliga miljöer
stark kompetens inom förändringsledning och att driva beteendeförflyttning
vana att leda flera parallella initiativ mot uppsatta mål
gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, uppföljning, prognostisering och effekthemtagning
mycket god IT-förståelse och erfarenhet av att arbeta nära utveckling och arkitektur, gärna i cloud-miljö
akademisk examen eller motsvarande erfarenhet
Det är meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av både B2C- och B2B-affären
Bakgrund som konsult
Erfarenhet av PMO, portföljstyrning eller teknisk projektledning
Certifiering inom projektledning eller agilt ledarskap
Vi är Svenska Spel
Vi är stolta över att vara hela Sveriges spelbolag. Varje dag skapar vi spelglädje med omtanke och ger tillbaka till samhället. Med spel som Triss, Stryktipset och Oddset bjuder vi på spänning, gemenskap och drömmar - men vi är mer än bara ett spelbolag.
Som medarbetare hos oss är du en del av något större. Vi tar ansvar för att skapa en sund och hållbar spelmarknad där alla kan spela på ett tryggt och hållbart sätt. Vi säger nej till osunda intäkter och arbetar aktivt för att göra spelupplevelsen ännu bättre för våra kunder. Vi investerar också i samhället genom att varje år bidra med vårt överskott till statskassan och genom att vara Sveriges största idrottssponsor.
Hos oss möter du en kultur där vi lär oss varje dag, skapar resultat tillsammans och gör det enkelt. Vi är nyfikna, modiga och tror på kraften i att samarbeta. Våra olikheter är en styrka som hjälper oss att utvecklas, utmana oss själva och hitta nya lösningar. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi delar kunskap, vågar testa nytt och alltid strävar efter att bli lite bättre - varje dag.
Vill du veta mer om våra förmåner? Besök: https://career.svenskaspel.se/pages/formaner
Ansökan och kontaktuppgifter
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Visby eller Stockholm med möjlighet till flexibelt distansarbete.
För frågor om tjänsten, kontakta Sara Sjöman, Chef Strategi & Hållbarhet, sara.sjoman@svenskaspel.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Team Talent Acquisition, teamta@svenskaspel.se
Vi utför intervjuer och urval löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan.
Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter gör oss starkare. Därför strävar vi efter att skapa en arbetsplats där alla, oavsett bakgrund, kan trivas och utvecklas. Vi välkomnar ansökningar från personer med olika erfarenheter och ser fram emot att höra vad just du kan bidra med!
