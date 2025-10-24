Senior Processledare till affärssystemsprojekt
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2025-10-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Västerås
, Håbo
, Sigtuna
, Uppsala
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och drivande senior processledare för ett uppdrag inom en större förändringsresa kopplad till uppgraderingen till IFS Cloud.
Om uppdraget
Organisationen genomför en omfattande transformation med fokus på att skapa enhetliga, effektiva och hållbara arbetssätt som stödjer framtidens behov. Som processledare blir du en nyckelperson i att översätta strategiska mål till konkreta processlösningar och säkerställa att verksamhetens krav, roller och flöden tydliggörs, dokumenteras och förankras - både i system och i organisationen.
Rollen innebär nära samarbete med förändringsledning, projektledning och processägare. Ditt uppdrag är att skapa struktur, samsyn och kvalitet i processarbetet.
Tjänsten kräver lokal närvaro i Västerås.
Ansvarsområden
Leda och facilitera processkartläggning och harmonisering i samband med IFS Cloud-implementeringen.
Koordinera processägare och verksamhetsrepresentanter vid utveckling och dokumentation av styrande processer.
Säkerställa att processer och roller är konsekventa mellan verksamhetsområden.
Stötta förändringsledningen med nuläges- och målbildsanalys.
Identifiera förbättringsområden och föreslå lösningar som stärker verksamhetens förmåga.
Bidra till kvalitetssäkrad dokumentation och struktur i exempelvis Teams eller SharePoint.Publiceringsdatum2025-10-24Kravprofil för detta jobb
Minst 7-10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, processledning eller affärssystemnära projekt.
Erfarenhet av ERP-/affärssystemprojekt, t.ex. IFS, SAP eller Dynamics.
Förmåga att driva tvärfunktionella processanalyser och etablera enhetliga arbetssätt.
God förståelse för hur verksamhetsprocesser påverkas vid systemförändringar.
Strukturerad, kommunikativ och samarbetsorienterad.
Meriterande
Erfarenhet från energi-, industri- eller infrastruktursektorn.
Erfarenhet av IFS Affärssystem.
Kunskap inom ledningssystem, processmodellering eller verksamhetsarkitektur.Dina personliga egenskaper
Du är en analytisk, strukturerad och förtroendeskapande ledare med förmåga att bygga helhetsförståelse och driva samverkan. Du trivs i komplexa miljöer och har lätt att omsätta mål till konkret handling.
Detta uppdrag förmedlas av Soros Consulting - specialister på att matcha erfarna konsulter med spännande och utvecklande uppdrag i både privat och offentlig sektor.
Ansök idag, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9574192